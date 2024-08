Comitato per la Difesa di Coltano: “Ferragosto senza acqua? La preoccupazione degli abitanti di Via dei Pini”

Scritto da admin• 2:50 pm• Attualità, Pisa

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Comitato per la Difesa di Coltano.

“Gli abitanti di via dei Pini, circa una trentina di famiglie, si chiedono se passeranno un Ferragosto senza acqua. Sono infatti preoccupati mentre osservano gli operai impegnati nella riparazione della vecchia conduttura in Eternit sotto il sole cocente. A differenza di altre zone dove i tubi in Eternit sono stati sostituiti, Acque non ha ancora programmato lavori di sostituzione per questa area. Le rotture della conduttura sono frequenti, e i residenti sono costretti a convivere con continui disagi dovuti alle riparazioni. “Negli ultimi tempi ci sono state almeno quattro rotture, tutte riparate rapidamente,” spiega un abitante. “Ma con Ferragosto alle porte, non ci voleva proprio…” La situazione di rischio era stata segnalata più volte, e la recente asfaltatura della strada ha aggravato i problemi. “Durante l’assemblea con il Sindaco, avevamo avvertito che asfaltare con la condotta in quel stato avrebbe peggiorato la situazione. Ci è stato detto che i tecnici del Comune avrebbero valutato la situazione,” affermano i residenti. Ora sperano che i lavori di riparazione siano rapidi e che l’acqua torni presto nelle loro case, confidando che la fortuna del Ferragosto possa risolvere temporaneamente i disagi. Tuttavia, è urgente pianificare un intervento più radicale che garantisca una fornitura costante di acqua, un bene primario essenziale.“, conclude la nota stampa.

Agosto 14, 2024