Divieto di vendita e consumo di alcol in Piazza Gambacorti: nuove misure per la sicurezza e la vivibilità urbana

Scritto da admin• 2:56 pm• Attualità, Pisa

PISA – Migliorare la sicurezza e la vivibilità di piazza Gambacorti, contrastando situazioni che possano disturbare la quiete pubblica.

Questo è l’obiettivo dell’ordinanza firmata oggi, mercoledì 14 agosto, dal sindaco di Pisa, Michele Conti, che vieta, dalle ore 18 alle 24 di tutti i giorni, la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche nei negozi, nei pubblici esercizi, nelle attività artigianali di somministrazione alimenti e bevande, e nei distributori automatici presenti in piazza Gambacorti.

Negli stessi orari sono vietate anche: il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche in aree pubbliche, eccetto nei locali e nelle loro pertinenze; la somministrazione di bevande in contenitori di vetro all’esterno dei locali; e la vendita per asporto di bevande, alcoliche e non, in contenitori di vetro.

“L’ordinanza si applica a tutte le attività che si affacciano su piazza Gambacorti o che hanno concessioni sul suolo pubblico nella stessa piazza“.

Per i trasgressori sono previste multe da 25 a 500 euro, oltre al sequestro amministrativo degli oggetti in violazione. In caso di recidiva, è prevista la chiusura dell’esercizio da 5 a 15 giorni. Inoltre, dalle ore 24:00 alle 06:00 di tutti i giorni, restano in vigore le disposizioni nazionali dell’art. 54 della L. 120/2010, che vietano la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche ai titolari e gestori di esercizi di vicinato.

Il divieto rimarrà in vigore fino al 2 novembre prossimo.

Last modified: Agosto 14, 2024