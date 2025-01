Partita a Castelfranco di Sotto la sostituzione dei contatori dell’acqua: coinvolte 6.000 utenze

Written by admin• 1:17 pm• Castelfranco di Sotto

CASTELFRANCO DI SOTTO- Dopo Cascina e Ponsacco, anche a Castelfranco di Sotto ha preso il via il programma di sostituzione massiva dei contatori dell’acqua, promosso da Acque SpA. Circa 6.000 utenze saranno coinvolte in questo intervento, che viene gestito attraverso aziende specializzate nei servizi al cliente. L’obiettivo è modernizzare il parco contatori per migliorare l’efficienza del servizio idrico e semplificare la lettura dei consumi. I nuovi contatori permetteranno infatti la lettura visiva, utile anche per l’utente, e la rilevazione dei consumi da remoto tramite onde radio, senza bisogno di accedere al vano di alloggiamento.

In questa prima fase, la sostituzione riguarderà solo i contatori accessibili, ovvero quelli situati in aree pubbliche o in proprietà private ma senza necessità di entrare all’interno delle abitazioni. Prima di ogni intervento, saranno inviate comunicazioni di preavviso nelle vie interessate. Per i contatori non accessibili, che costituiscono una minoranza, saranno concordati appuntamenti diretti con gli utenti.

La sostituzione dei contatori avverrà gratuitamente, senza alcun addebito, e non richiederà interventi sull’impianto privato. La presenza degli utenti non è necessaria, poiché gli operatori saranno facilmente riconoscibili grazie ai contrassegni sui loro abiti e veicoli. Durante l’intervento, l’erogazione dell’acqua sarà interrotta per pochi minuti. Successivamente, ogni utente riceverà un verbale di sostituzione con le foto del contatore vecchio e nuovo, con i dati utili per la lettura dei valori.

La campagna di sostituzione a Castelfranco di Sotto dovrebbe concludersi entro la prima parte dell’anno, e nelle prossime settimane saranno coinvolti anche altri comuni del Basso Valdarno.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, è possibile contattare il numero verde gratuito 800 983 389, attivo sia da linea fissa che mobile.

