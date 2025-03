Colonscopia ed operazione? “Ripassi il prossimo anno oppure si rivolga al privato!”

Written by admin• 6:54 pm• Attualità, Pisa

Una triste storia di malasanità segnalataci da una nostra lettrice

PISA – Una nostra lettrice, Laura Terzi, ci segnala un problema urgente di natura sanitaria che sta interessando la sua cognata e se ne fa latrice tramite un messaggio che pubblichiamo integralmente per dovere di cronaca.

di Maurizio Ficeli

“L. S. 46 anni ha fatto una visita da un proctologo (a pagamento). Dopo la cura che gli è stata data il problema però, non è passato. A quel è ritornata dal proctologo e dopo una ispezione con la sonda è venuto fuori che, oltre al solito problema, ha un polipo. A quel punto, ha chiamato in ospedale per un primo appuntamento, per un intervento di rimozione del polipo e li ha avuto la brutta sorpresa! Le è stato dato un appuntamento per il prossimo anno, il 2026!! Nel frattempo dovrà anche fare una colonscopia rivolgendosi però dal privato sempre per colpa dei tempi biblici della sanità pubblica. E bisogna evidenziare che la colonscopia le costerà 550 euro, una cifra non indifferente e che l’intervento costa ben 1800 euro. È una cosa regolare? Si chiede la signora Laura Terzi!! Anche a mia cognata tutti i mesi dalla busta paga le viene prelevato la quota per il servizio sanitario pubblico! E se non avesse potuto? Si lasciava il problema alle spalle col rischio poi di sentirsi dire che aveva un tumore? Povera Italia!”.

