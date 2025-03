Fiorella Mannoia il 4 settembre a Pisa in Piazza dei Cavalieri primo grande nome del Summer Knights Pisa

Written by admin• 7:03 pm• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Torna anche quest’anno il Summer Knights Pisa , la rassegna che anima la splendida Piazza dei Cavalieri con appuntamenti culturali e spettacoli di grande richiamo. Un’iniziativa promossa dal Comune di Pisa e Pisamo e organizzata da LEG Live Emotion Group .

Il primo grande nome dell’edizione 2025 è Fiorella Mannoia , che si esibirà il 4 settembre in uno spettacolo imperdibile. Accompagnata ancora una volta dall’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura diretta dal M° Rocco De Bernardis , la straordinaria e potente voce di Fiorella incontra gli incredibili arrangiamenti orchestrali dei suoi più grandi successi sotto i cieli stellati delle più importanti arene estive di tutta Italia. Non mancheranno in scaletta anche brani più recenti come Disobbedire , il singolo che dà il titolo al nuovo album lo scorso 29 novembre (Oyà/Columbia Records/Sony Musica).

Le prevendite per il concerto di Fiorella Mannoia saranno disponibili da oggi, lunedi’ 24 marzo, alle ore 16:00 sui circuiti ufficiali.

Con il suo straordinario patrimonio storico e artistico, Pisa si conferma un punto di riferimento culturale in Toscana, Summer Knights Pisa si inserisce perfettamente in questo contesto, trasformando Piazza dei Cavalieri in un palcoscenico d’eccezione, capace di accogliere artisti di grande prestigio e di regalare al pubblico serate indimenticabili.

L’edizione 2025 si preannuncia ancora una volta un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica e dello spettacolo.

Per ulteriori informazioni: www.legsrl.net

Last modified: Marzo 24, 2025