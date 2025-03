I giocatori del Pisa Sernicola e Castellini in visita al Centro Trasfusionale di Cisanello

Written by admin• 6:48 pm• Pisa SC

PISA – Nella mattinata di lunedì 24 marzo, al centro trasfusionale di Cisanello, sì è tenuto l’incontro dei giocatori del Pisa Sporting Club con i donatori, il personale del centro e le associazioni di volontariato. Per la compagine nerazzurra erano presenti Leonardo Sernicola e Alessio Castellini, accompagnati dal direttore area comunicazione Riccardo Silvestri.

A portare il saluto dell’Associazione volontari italiani del sangue comunale di Pisa il vicepresidente Andrea Bianchi, insieme al consigliere Mario Bruselli e al presidente di Avis Cascina Gianpaolo Tordini.

“Cogliamo l’occasione per ringraziare anche pubblicamente i giocatori che si sono recati al centro rendendo questa mattinata speciale, sia per i donatori che per il prezioso personale ospedaliero e ovviamente un grazie va a tutta la società nella persona del presidente Giuseppe Corrado oltre che a mister Filippo Inzaghi e al direttore dell’unità operativa Alessandro Mazzoni – affermano la presidente Avis Barbara Boccardi e il vicepresidente Andrea Bianchi -. Il messaggio dello sport e della donazione di sangue vanno di pari passo, in quanto sono ambiti che richiedono uno stile di vita sano e monitorato, ed è un fattore positivo che i beniamini di migliaia e migliaia di persone, la grande comunità del tifo pisano, si facciano portatori del messaggio di questo straordinario gesto di solidarietà, di un gesto che è vita“.

