Codice giallo per pioggia e temporali mercoledì 31 maggio

PISA – La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso una criticità codice giallo per pioggia e temporali forti dalle ore 12:00 alle ore 22.00 di mercoledì 31 maggio.

Previsione fino alle 24 di domani (Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale):

oggi, lunedì, e domani, martedì, modesta instabilità pomeridiana sulla Toscana per infiltrazioni di aria fresca in quota.

PIOGGIA: Nel pomeriggio di oggi, martedì, ancora condizioni di instabilità pomeridiana nelle zone centro-meridionali con possibilità di temporali sparsi, fenomeni sporadici sulle restanti zone. Cumulati medi non significativi e massimi puntuali fino a 30-40 mm, possibili anche in breve tempo (inferiore all’ora). Domani instabilità già sul finire della mattinata con temporali sparsi più probabili sul centro-sud della regione. Cumulati medi in genere non significativi (eccetto su piccole aree); massimi puntuali fino a circa 60-70 mm. Intensità oraria fino a 40-50 mm.

TEMPORALI: nel pomeriggio di oggi, martedì, possibilità di temporali pomeridiani sulle zone interne centro-meridionali. Domani, mercoledì, instabilità già dalla tarda mattina con temporali in particolare sulle zone centro-meridionali.

Last modified: Maggio 31, 2023