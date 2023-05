Festa della Repubblica a Cascina: una lapide con i risultati del referendum

Scritto da admin• 6:41 pm• Cascina, Notizie di attualità cascina, Tutti

CASCINA – L’amministrazione comunale di Cascina festeggerà la nascita della Repubblica Italiana con una cerimonia che andrà in scena il 31 maggio alle ore 12.15.

In questa occasione sarà infatti scoperta una lapide commemorativa con i risultati cascinesi del referendum istituzionale Monarchia/Repubblica. La lapide sarà apposta all’interno del Municipio, alla presenza dell’Assessora regionale alla memoria Alessandra Nardini.



Un’iniziativa fortemente voluta dall’amministrazione per rimarcare il valore della nascita della Repubblica e della democrazia in Italia. Proprio per questo la cerimonia sarà preceduta, alle 11.15, da una lectio magistralis sul suffragio universale, rivolta agli studenti del Liceo Pesenti, che sarà tenuta dal professor Saulle Panizza, docente dell’Università di Pisa e tra i maggiori esperti di diritto costituzionale.

Last modified: Maggio 31, 2023