Inter – Pisa: tutti i precedenti a San Siro

PISA – Se il bilancio complessivo dei confronti tra Pisa ed Inter nei sette tornei di Serie A disputati – oltre alla gara di andata alla “Cetilar Arena” vinta dai milanesi 2-0 – vede questi ultimi in vantaggio con 9 vittorie rispetto a tre pari ed altrettante affermazione dei toscani, ciò dipende in massima parte dall’esito delle sfide andate in scena a San Siro, con sei successi dei padroni di casa a fronte di un unico successo degli ospiti, con quale logica conseguenza un netto divario (22 a 7) per quanto concerne le reti realizzate.

di Giovanni Manenti

Tutto ha inizio il 16 marzo 1969, alla 22esima giornata di quel Torneo che rappresenta la prima partecipazione dei nerazzurri al Campionato di Serie A a Girone Unico e gli stessi, reduci dal pari interno per 1-1 con il Verona, occupano la terzultima posizione con 15 punti a pari merito con l’Atalanta, mentre l’Inter è quinta in Classifica a quota 24 ma oramai fuori dalla lotta Scudetto, a 7 lunghezze di distanza dalla Fiorentina capolista, con l’incontro a concludersi con l’affermazione dei padroni di casa con un 4-0 che porta le firme di Sandro Mazzola (doppietta), Sergio Gori e Vastola, i quali concludono il Campionato al quarto posto con 26 punti, a 9 lunghezze dao viola Campioni d’Italia, mentre per il Pisa l’avventura ai vertici del Calcio Nazionale dura lo spazio di una stagione, piazzandosi al penultimo posto a quota 20.

Dovranno passare 14 anni esatti affinché le due formazioni si ritrovino di fronte, nel Torneo di Serie A 1982-’83 che porta in dono “dolci ricordi” per i nerazzurri toscani, con la sfida a San Siro in programma il 6 marzo 1982 ancora alla 22esima giornata e che si risolve con un esito determinante per la stagione della formazione di Luis Vinicio che coglie la sua unica vittoria nel Capoluogo lombardo grazie ad una deviazione di Marini su tiro di Casale, dato che a fine Torneo la stessa ottiene la salvezza,poi garantita con una giornata di anticipo concludendo il Campionato in 11esima posizione con 27 punti, suo miglior piazzamento di ogni epoca, mentre l’Inter termina terza a quota 38, a 5 lunghezze dalla Roma Campione.

Nerazzurri che tornano alla “Scala del Calcio”, curiosamente, per la terza volta consecutiva in occasione del 22esimo turno in programma l’11 marzo 1984, con una situazione di Classifica che li vede 11esimi con 17 punti, mentre i padroni di casa occupano la settima posizione a quota 24 ed il risultato della sfida, risolto a proprio favore con un 3-0 deciso da Sabato, Altobelli e Serena, fa da preludio ai due distinti finali di stagione, che vedono gli ospiti, complice il successivo e quanto mai dannoso esonero di Vinicio, retrocedere con 22 punti, mentre l’Inter riscatta il pessimo inizio di Campionato piazzandosi quarta a quota 35, pur se ad 8 lunghezze di distacco dalla Juventus Campione.

Tornato immediatamente nella Massima Serie, stavolta il Pisa affronta l’Inter a San Siro l’8 settembre 1985 per la prima giornata di Campionato, in un incontro che illude gli ospiti, che vanno al riposo in vantaggio grazie al centro di Armenise in chiusura di primo tempo, per poi subire nella ripresa la rimonta dei padroni di casa che, dopo il pari di Bergomi, si aggiudicano l’incontro per 3-1 con una doppietta di Rummenigge a cavallo dell’ultimo quarto d’ora di gioco, per un Torneo che, vanificato da una deludente parte finale, vede i nerazzurri toscani concludere terzultimi con 23 punti, mentre l’Inter ottiene a fatica la qualificazione alla Coppa UEFA, sesta quota 32.

Ma, come sempre, basta attendere una stagione ed ecco il Pisa nuovamente a disputare la Massima Divisione, con le due squadre a scendere in campo al “Meazza” il 13 marzo 1988 allorché si disputa, incredibile a dirlo, ancora la 22esima giornata del Torneo 1987-’88 – l’ultimo a 16 squadre – con l’inter quinta con 22 punti ed irrimediabilmente staccata dal Napoli Campione d’Italia, mentre il Pisa è 12esimo a quota 16 e se torna a casa con l’amaro in bocca, sconfitto 2-1 per un’autorete di Dolcetti nei minuti finali dopo che poco prima Sclosa aveva annullato su rigore la rete di apertura di Altobelli per i padroni di casa, anche se tale battuta d’arresto non incide sulla salvezza a fine Campionato, conquistata all’ultima giornata con 24 punti ed una lunghezza di margine sull’Avellino, mentre l’Inter conclude quinta a quota 32 a 13 punti dal Milan Campione.

Categoria che, viceversa, il Pisa non mantiene al termine del successivo Torneo, viceversa dominato da un”Inter che svela le carte sin dalla seconda giornata in programma il 16 ottobre 1988 ospitando i nerazzurri che, anche stavolta, vanno al riposo in vantaggio per 1-0 per la rete dell’ex interista Bernazzani, solo per venire travolti nella ripresa dai centri di Brehme, Diaz, Serena e Matthaus per il 4-1 definitivo, che mette le basi per il successivo trionfo che vede la formazione di Mister Trapattoni laurearsi Campione d’Italia con il punteggio record di 58 punti (+7 in media inglese) per i Tornei a 18 squadre nell’epoca di due punti per vittoria, mentre il Pisa retrocede, penultimo a quota 23.

Con il Pisa a riconquistare per la quarta volta l’ennesima immediata risalita nella Massima Divisione, l’ultimo capitolo si svolge il 21 ottobre 1990 valevole per il sesto turno di un Campionato che vede i padroni di casa secondi con 7 punti assieme ad Juventus e Sampdoria a due lunghezze di distanza dal Milan capolista, ed il Pisa sesto a quota 5 ma reduce dalla sconfitta interna per 0-4 contro la Fiorentina, una batosta che si ripercuote sull’esito della gara di San Siro che vede l’Inter imporsi per 6-3 (dopo aver condotto 3-0 e 4-1 ed essere stata avvicinata sul 4-3 …), con Serena protagonista con un tripletta, seguito da Matthaus con una doppietta e dall’acuto di Bergomi, mentre al “festival” delle marcature multiple si unisce anche Piovanelli due volte a segno, oltre ad un’autorete di Stringara, anche se poi ad aggiudicarsi lo Scudetto saranno i blucerchiati con 5 lunghezze di margine sulle due milanesi, mentre i nerazzurri toscani pagano un pessimo Girone di ritorno in cui conquistano appena 8 punti, salutando per i successivi 34 anni la Categoria.

Riepilogo gare Inter-Pisa a San Siro (6 vittorie Inter ed un pareggio):

16.03.1969 – 22.a giornata: Inter– Pisa 4-0 (27 e 64’ Mazzola, 39’ Gori, 48’ Vastola)

06.03.1983 – 22.a giornata: Inter– Pisa 0-1 (72’ aut. Marini)

11.03.1984 – 22.a giornata: Inter – Pisa 3-0 (39′ Sabato, 64′ Altobelli, 87′ Serena)

08.09.1985 – 1.a giornata: Inter – Pisa 3-1 (44′ Armenise, 55′ Bergomi, 73′ e 75′ Rummenigge)

13.03.1988 – 22.a giornata: Inter – Pisa 2-1 (11′ Altobelli, 87′ rig. Sclosa, 89′ aut. Dolcetti)

16.10.1988 – 2.a giornata: Inter – Pisa 4-1 (29′ Bernazzani; 52′ Brehme, 75′ Diaz, 84′ Serena, 88′ Matthaus)

21.10.1990 – 6.a giornata: Inter – Pisa 6-3 (4’, 43′ e 88′ Serena, 27′ Bergomi, 55′ rig. e 68′ Matthaus; 48′ e 64’ Piovanelli, 61′ aut. Stringara)

