Beach Soccer. Lenergy Pisa BS, sei gol al debutto europeo con il Batumi

PISA – Comincia con un grande successo l’Euro Winners Cup 2025 per il Lenergy Pisa BS, che nella prima giornata del girone B batte BSC Batumi 6-0.



La gara si indirizza già nel primo periodo con la rovesciata di Ott stampata sulla traversa e rifinita da Barsotti, che in pochi secondi realizza due reti. Al 7’ di gioco Fazzini e Hulk chiudono la frazione sullo 0-4, con assist di Casapieri. Nel terzo periodo sigillano l’incontro ancora Hulk e infine il terzo centro di Barsotti, su assist del portiere debuttante Giordani. Tre punti e primi sorrisi europei sulla sabbia di Nazaré per il Lenergy Pisa, di nuovo impegnato lunedì alle ore 13:45 italiane contro la portoghese GD Sesimbra. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul sito web beachsoccertv.com e raccontato in radiocronaca sulle frequenze di Punto Radio.

BATUMI – LENERGY PISA BS 0-6

BSC Batumi: Makharadze, Lomidze, M. Shamiladze, Leo, Di Bello, Shamiladze, Diakvnishvili, Shamiladze Jr., K. Todadze, Makharadze. All.: Nadaraia.

Lenergy Pisa BS: Giordani, Fazzini, Bertacca, Hulk, Simone Marinai, Barsotti, Ott, Percia Montani, Datinha, Remedi,Casapieri, Stefano Marinai. All.: Marrucci.

Reti: 5’pt Barsotti, 5’pt Barsotti, 7’pt Fazzini, 7’pt Hulk, 8’tt Hulk, 12’tt Barsotti

