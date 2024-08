Cittadella – Pisa: risultato non omologato, ricorso in atto

Scritto da Antonio Tognoli• 6:20 pm• Pisa SC

Nei prossimi giorni potrebbe arrivare lo 0-3 a tavolino

PISA – Il risultato della partita di martedì scorso tra Cittadella e Pisa non è stato convalidato. La Lega di Serie B ha infatti sospeso l’omologazione del punteggio di 1-1, con cui si era conclusa la gara, a seguito di un ricorso presentato dalla società nerazzurra.



di Antonio Tognoli



Il club toscano avrebbe rilevato un’irregolarità nella distinta di gara, in particolare la presenza di un giocatore che, non avrebbe avuto diritto a partecipare al match. Il Pisa ha preannunciato un pre-reclamo ufficiale che sarà esaminato nei prossimi giorni. Se il ricorso venisse accolto, la classifica verrebbe modificata e il Pisa otterrebbe una vittoria per 3-0 a tavolino.

Secondo quanto riportato, il Pisa avrebbe individuato un’irregolarità nella distinta del Cittadella: Jacopo Desogus subentrato al 76’ in luogo di Rabbi, sembra non essere stato sarebbe indicato nelle note di gara presentata alla stampa, resta da capire se però sia stato inserito in un secondo momento in quella presentata all’arbitro poco prima del match. Sulla base di questa informazione il Pisa intanto ha presentato un pre-ricorso. Nei prossimi giorni, dopo un’udienza in cui anche l’arbitro sarà presente come teste e fornirà chiarimenti sulla questione, la Federazione e la Lega di Serie B prenderanno una decisione definitiva sull’esito della partita.

La società del A.S. Cittadella nel frattempo ha dichiarato attraverso una nota stampa “di essere a conoscenza del preannuncio di reclamo da parte del Pisa Sporting Club S.r.l. riguardo alla regolarità della gara disputata il 27 agosto allo stadio Tombolato. Il Cittadella ritiene che, dall’esame degli atti, emergerà chiaramente l’infondatezza del reclamo e auspica che il Pisa non dia seguito alla procedura. In caso contrario, il Cittadella è pronto a difendere la correttezza del proprio operato nelle sedi competenti”.

Last modified: Agosto 30, 2024