Agnese Casini e Daniele Gennai campioni Regionali di Beach Bocce: prossimo impegno ai Campionati Italiani

Scritto da admin• 5:07 pm• Pisa, Sport

PISA – Agnese Casini e Daniele Gennai hanno vinto l’edizione 2024 dei campionati regionali di Beach Bocce nella specialità coppie miste, battendo in finale i fiorentini Stefano Bartoloni ed Enza Lombardi. La coppia pisana, rappresentante del Pisa Bocce, si prepara ora a partecipare ai Campionati Italiani di beach bocce a Genova il 31 agosto e il 1 settembre.

Nei campionati regionali, Pisa Bocce ha anche trionfato nella categoria Juniores, con Didier Lazzeroni primo tra gli under 15 e Filippo Ciuffardi primo tra gli under 12. Entrambi, insieme a Kinzica Casini e Raffaele Azzato, rappresenteranno la Toscana al Trofeo Coni in Sicilia ad ottobre.

Nel frattempo, il Pisa Bocce organizza il proprio campionato tra soci, con cinque giornate di gioco da settembre a novembre. La prima gara è in programma per il 15 settembre, con Italo Di Ruscio in cerca di conferma dopo la vittoria dell’anno scorso. Tra i favoriti ci sarà anche il neo campione regionale Sami Amri.

Last modified: Agosto 29, 2024