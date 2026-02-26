Circolo Agorà, confronto pubblico sulla situazione in Palestina

Written by admin• 11:11 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Circolo Agorà di Pisa.

Sabato 28 febbraio alle ore 17, presso il Circolo Agorà di Pisa (Via Bovio 19), si terrà un incontro pubblico dal titolo “Palestina 2026 – Contro un genocidio che continua”, promosso dalle realtà cittadine impegnate sui temi della solidarietà internazionale e dei diritti umani.

L’iniziativa vedrà la partecipazione di Mohammad Kalil, della comunità palestinese di Pisa; Rajeh Zayed, dell’Unione Democratica Arabo Palestinese; Celeste Giampietro, di Sanitari per Gaza; Sergio Cararo, del Forum Palestina; Gabriele Rugani, avvocato e dottore di ricerca; e Flavio Rossi Albertini, avvocato. L’incontro sarà introdotto e coordinato da Caterina Manicardi, del Coordinamento Boicottaggio Israele Pisa.

Al termine del dibattito è previsto un buffet palestinese. Il ricavato delle offerte sarà devoluto all’associazione Sardegna Palestina, impegnata nel sostegno agli ospedali Al Awda a Gaza e in Cisgiordania.

Secondo i promotori, l’incontro si inserisce nel solco delle mobilitazioni che, nei mesi scorsi, hanno coinvolto numerose città italiane ed europee, con manifestazioni e iniziative pubbliche dedicate alla situazione in Medio Oriente. Il dibattito intende offrire uno spazio di approfondimento e confronto sulle prospettive politiche e umanitarie legate al conflitto, nonché sulle forme di solidarietà e mobilitazione civile.

Nel corso dell’evento saranno inoltre richiamati alcuni temi ritenuti prioritari dagli organizzatori, tra cui la tutela dei diritti della popolazione palestinese, il sostegno alle reti di solidarietà internazionale e il rilancio di campagne di sensibilizzazione e boicottaggio.

L’iniziativa è promossa dal Circolo Agorà, in collaborazione con diverse realtà associative e collettivi attivi sul territorio pisano.

Per informazioni e contatti: boicottaisraelepisa@gmail.com – 334 5981546.

