Cinquemila studenti a Pisa per le Celebrazioni della Giornata della Solidarietà

PISA – Una tradizione che si rinnova, con le celebrazioni che Pisa dedica il 27 aprile di ogni anno nel “Giorno della Solidarietà“, al suo valoroso concittadino Maggiore Nicola Ciardelli che, assieme ad altri quattro componenti un’unità di pace a Nassiriya, in Iraq, perse la vita in un attentato dinamitardo ed il cui ricordo è tenuto vivo grazie all’Associazione “Nicola Ciardelli Onlus“, presieduta dalla sorella Avv. Federica Ciardelli ed altresì impegnata in iniziative di valore umanitario.

di Giovanni Manenti

Aiutata da una splendida cornice di sole, la giornata è stata come di consueto dedicata alle Scuole, attraverso ben 65 percorsi con ben 200 Classi partecipanti a comporre l’intero panorama scolastico, a partire addirittura dall’infanzia e sino agli Istituti Superiori a coinvolgere ben 5000 studenti, con una parte di essi, facenti parte delle Quarte e Quinte dei Licei ed Istituti Cittadini, ad aver preso parte ad uno spettacolo che ha avuto luogo nel suggestivo scenario del Teatro Verdi, organizzato da Marco Alestra – in collaborazione con AVIS Pisa ed A.G.B.A.L.T. Pisa – in memoria della figlia Ilaria dal significativo titolo “Donaci Ilaria“, teso a sensibilizzare sull’importanza del dono sotto forma di sangue e midollo osseo.

A conclusione della mattinata, gli studenti ed i loro insegnanti si sono radunati in Piazza XX Settembre dinanzi a Palazzo Gambacorti in attesa di assistere al tradizionale lancio dei Paracadutisti sul Ponte di Mezzo, nonché per ricevere il saluto ed i ringraziamenti da parte della citata Federica Ciardelli e del Sindaco Michele Conti, il quale ha tenuto a sottolineare come: “si sia celebrata quest’oggi la 15esima edizione di una Giornata in memoria e ricordo del sacrificio del Maggiore Nicola Ciardelli e tutti voi ragazzi che siete qui presenti sappiate che tutto questo lo dovete esclusivamente a Federica Ciardelli, sorella del nostro valoroso concittadino, che ha proposto sin dal secondo anno da quella tragica ricorrenza una tale Manifestazione, trovando solidarietà e collaborazione da parte di molte altre persone, facendo sì che si potesse organizzare un evento mediante il quale, oltre ad ammirare le bellezze della nostra città attraverso i vari percorsi predisposti, condividere quei valori della nostra Costituzione che rappresentano il basamento della nostra Repubblica e, soprattutto, sanciscono le regole della vita di ogni cittadino“.

Dal canto suo, l’Avv. Federica Ciardelli non può non esternare la propria soddisfazione per la piena riuscita della Manifestazione, ricordando come: “sia stata veramente una bellissima giornata, in cui siamo altresì riusciti ad effettuare il lancio dei paracadutisti previsto per mezzogiorno (era in dubbio per un incidente meccanico subito dall’elicottero, ndr) di fronte ai ragazzi delle Scuole, di cui devo ringraziare per la collaborazione e la sinergia la città intera, che ha consentito di predisporre ben 65 percorsi che hanno coinvolto 200 classi dalla Scuola dell’Infanzia sino agli Istituti Superiori, il che ha rappresentato qualcosa come 5mila studenti che hanno attraversato la città per riflettere sui temi della Pace, della Solidarietà, dell’Inclusione e del Senso della dignità umana, vale a dire tutti quei valori che sottostanno alla nostra Carta Costituzionale. Ed in più – conclude Federica Ciardelli, “abbiamo accolto a braccia aperte l’idea, di cui sono onorata, di aver portato quest’anno nell’ambito della “Giornata della Solidarietà” lo spettacolo “Donaci Ilaria” svoltosi presso il Teatro Verdi relativo ad un tema della massima importanza quale quello della cultura del dono, che sta molto a cuore all’Associazione che presiedo e che ha in corso un progetto di Cooperazione Internazionale in Kosovo per la realizzazione di un Reparto di Oncologia Pediatrica in un Paese dove, al momento, non è possibile eseguire trapianti di midollo spinale e manca un Centro Trasfusionale, ragion per cui stiamo cercando di sensibilizzare la popolazione avendo riferimento alle donazioni, e pertanto l’evento di stamani al Verdi non fa che creare un ponte di collaborazione che va oltre i nostri confini“.

