Cinque secoli di gestione delle acque a Pisa: giornata di studi al Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno

PISA – Venerdì 24 ottobre alle ore 15.30, a Palazzo Franchetti (via San Martino 60), sede del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, si terrà la giornata di studi “L’Ufficio dei fiumi e fossi di Pisa. Cinque secoli di governo delle acque”, un evento inserito nelle celebrazioni “Pisa 1475–2025: 550 anni di Bonifica e di impegno sul territorio”, dedicate a ripercorrere e celebrare la storia del Consorzio dal 1475 a oggi.

La giornata è organizzata nell’ambito del PRIN PNRR 2022 “WWS (Wind, Waves and Storms)”, progetto che utilizza dati storici e approcci quantitativi moderni per studiare strategie di prevenzione e mitigazione dei rischi climatici nei mari europei. Durante l’incontro, docenti ed esperti approfondiranno la storia istituzionale dal XVI al XVIII secolo, la contabilità ambientale nel Granducato di Toscana e la cosiddetta “Servitù dei Pini”, il controllo sul taglio dei pini esercitato dal Consorzio fino al 1769.

Dopo i saluti istituzionali, Andrea Addobbati coordinerà gli interventi di:

Alessandro Lo Bartolo : "L'Ufficio dei Fiumi e Fossi nell'architettura istituzionale del Granducato di Toscana (c. 1530-1737)"

Zeila Occhipinti : "Potere, territorio e contabilità ambientale nel Granducato di Toscana (1537-1621)"

Massimiliano Grava: "La Servitù dei Pini del pisano nella cartografia del XVIII secolo dell'Ufficio dei Fiumi e Fossi"

Nel corso della giornata sarà presentato il libro di Gilles Narcy, “Il mondo dei navicelli. Territorio, navigazione e commercio nella Toscana granducale” (ETS, 2025), con la partecipazione di Giuliana Biagioli e Cristiana Torti.

Inoltre, fino al 31 ottobre, a Palazzo Franchetti sono visitabili due mostre dedicate ai 550 anni del Consorzio:

"Bonifica, idraulica, impianti e reti irrigue: da 150 anni insieme all'Italia" , a cura del Crea, che ripercorre la grande bonifica che ha trasformato il territorio italiano a partire dall'Ottocento;

"Le opere realizzate: dalla storia al futuro", a cura del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno.

Le mostre sono aperte lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13, e martedì e giovedì dalle 15 alle 16.30.

