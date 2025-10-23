Cresce la chirurgia protesica nell’Asl Toscana nord ovest: il punto al primo congresso aziendale

Written by admin• 2:19 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- La chirurgia protesica continua a svilupparsi in tutta l’Azienda USL Toscana nord ovest, sia in termini di volumi che di servizi offerti ai cittadini.

Questo è quanto emerso durante il primo congresso aziendale ortopedico, dedicato proprio alla chirurgia protesica, svoltosi sabato 18 ottobre presso l’Hotel Galilei di Pisa.

All’iniziativa hanno partecipato oltre 70 medici specialisti in Ortopedia provenienti dalle strutture dell’Asl Toscana nord ovest, dalle aziende ospedaliero-universitarie e dai centri accreditati con cui l’azienda collabora. Tra i presenti, spiccava la partecipazione di figure di rilievo come Paolo Paladini, direttore dell’unità operativa Chirurgia della spalla dell’ospedale di Cattolica, e Mario Manca, ex direttore di area ortopedica aziendale.

“Siamo molto soddisfatti della partecipazione e dell’interesse dimostrato dai colleghi – spiegano i responsabili scientifici del congresso, Giuseppe Lioci, direttore dell’Ortopedia dell’ospedale Versilia e dell’area aziendale Ortopedie e Traumatologie, e presidente del congresso, e Marco Rossetti, dirigente medico dell’ospedale Villamarina di Piombino –. L’evento ha rappresentato un’importante occasione di aggiornamento e scambio per gli specialisti, confermando la validità della collaborazione tra aziende sanitarie territoriali, strutture universitarie e altri centri di eccellenza italiani.”

Il congresso rientrava nel Piano Aziendale di Formazione (PAF) e ha visto l’organizzazione curata dalla struttura Formazione dell’Asl, diretta da Francesco Niccolai, con l’impegno di Monia Sani e Monica Belliti.

Il primo congresso aziendale ortopedico ha raccolto ottimi riscontri dai partecipanti e costituisce un passo significativo nella promozione della formazione continua e dell’aggiornamento professionale nel settore ortopedico, rafforzando la rete di collaborazione tra specialisti e strutture sanitarie della Toscana.

