Alberto Gilardino: “A Milano con orgoglio e spirito di sacrificio”

PISA – Alla vigilia della sfida contro il Milan le parole di mister Alberto Gilardino poco prima della partenza per Milano dal campo di allenamento di San Piero a Grado.

“Dovremo affrontare la partita con grandissimo orgoglio contro i primi della classe da neopromosso siamo coscienti delle insidie della partita che dovremo affrontare con grande umiltà e spirito di sacrificio“.

“Nulla è impossibile nel calcio sappiamo contro chi giochiamo. Nell’economia della stagione adesso andiamo incontro a tre partite ravvicinate. Chi starà bene, sarà nelle mie scelte. Ho bisogno di tutti. Il Milan ha ritrovato grande compattezza difensiva merito di mister Allegri, esaltando la qualità dei singoli, con velocità e fisicità“.

“Mister Allegri è un punto di riferimento, molto preparato ha allenato top club ed ha già dato un identità a questo Milan“.

“Il Milan è stata una parte della mia carriera, ho vissuto momenti bellissimi sotto la Madonnina, un ricordo bello ed emozionante della mia crescita da giocatore dopo l’esperienza a Parma. Ritrovarlo da allenatore fa un effetto particolare in uno degli stadi per me più belli del mondo“

Last modified: Ottobre 23, 2025