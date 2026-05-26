“Camminata tra Pontedera e Ponsacco”, sabato 30 maggio iniziativa aperta alla cittadinanza

Written by Redazione• 10:11 am• Ponsacco, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pontedera, Sport, Sport

PONTEDERA – La rete del movimento “Muoviamoci insieme!”, l’Azienda USL Toscana Nord Ovest e Auser Pontedera organizzano per sabato 30 maggio la “Camminata tra Pontedera e Ponsacco”, iniziativa dedicata al benessere, all’attività fisica e alla socialità.

La partenza è prevista alle ore 9 dalla sede Auser di Pontedera, in via Morandi 21. La partecipazione è libera e non è necessaria la prenotazione.

L’iniziativa è rivolta a tutta la cittadinanza con l’obiettivo di promuovere stili di vita sani attraverso una delle attività fisiche più semplici e accessibili: il cammino.

Camminare regolarmente, ricordano gli organizzatori, favorisce la circolazione sanguigna, aiuta a prevenire malattie cardiovascolari, contribuisce al controllo del peso e produce effetti positivi anche sul benessere psicologico e sull’umore.

La “Camminata tra Pontedera e Ponsacco” vuole essere anche un’occasione di incontro e condivisione, rafforzando i legami sociali e promuovendo la partecipazione attiva della comunità.

Per informazioni è possibile contattare i numeri 0587 291339 oppure 347 7447567.

Last modified: Maggio 26, 2026