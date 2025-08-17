Written by Antonio Tognoli• 1:34 pm• Pisa SC

PISA – Dopo le amichevoli estive si inizia a far sul serio. Al Dino Manuzzi il Pisa Sc inizia la sua stagione in serie A dopo 34 anni e lo fa affrontando il Cesena nel primo impegno ufficiale della stagione nei trentaduesimi di Coppa Italia Frecciarossa 2025-26.

QUI PISA. Un banco di prova importante per Gilardino che avrà a disposizione tra i convocati per la prima volta in stagione Nzola e Cuadrado. Indisponibili per la sfida contro i bianconeri Lusuardi, Meister, Denoon e Vural. Non sarà del match lo squalificato Maucci. Nell’undici di partenza Calabresi potrebbe prendere il posto di Lusuardi. A centrocampo parte favorita la coppia Aebischer-Marin. Sugli esterni Tourè e Angori dovrebbero partire titolari. In attacco oltre all’inamovibile Tramoni, ballottaggio Lind-Nzola per un posto con Moreo che dovrebbe partire dal primo minuto.

QUI CESENA. Nessuna defezione invece in casa Cesena con Adamo in forse per la febbre. Sono arrivati dal mercato elementi dal curriculum robusto come Tommaso Arrigoni, Giovanni Zaro, Gianluca Frabotta e soprattutto Dimitri Bisoli vero colpo di mercato del nuovo direttore sportivo Filippo Fusco che ha preso il posto di Fabio Artico. Inoltre sono stati aggiunti alcuni giovani di cui si dice un gran bene come Siren Diao dall’Atalanta Riccardo Ciervo dal Sassuolo e Tommaso Magni dal Milan oltre all’attaccante spagnolo Jalen Blesa reduce da una stagione nella serie A georgiana. Il cantiere è comunque ancora aperto e la squadra è sempre in costruzione.

Cesena-Pisa, le probabili formazioni (fischio d’inizio ore 20.45, diretta sul canale 20 Mediaset)

CESENA (3-5-2): 33 Klinsmann; 15 Ciofi, 19 Zaro, 24 Mangraviti; 11 Ciervo, 25 Bisoli, 14 Berti, 10 Bastoni, 13 Celia; 9 Shpendi, 7 Blesa. A disp. 1 Siano, 26 Piacentini, 18 Guidi, 32 Abbondanza, 23 Magni, 17 Adamo, 70 Francesconi, 29 Diao, 35 Zamagni, 6 Arrigoni, 99 Frabotta, 77 Tosku

PISA (3-4-2-1): 1 Semper; 33 Calabresi, 4 Caracciolo, 5 Canestrelli; 15 Tourè, 20 Aebischer, 6 Marin, 3 Angori; 10 Tramoni, 32 Moreo; 18 Nzola. A disp. 22 Scuffet, 12 Andrade, 7 Leris, 8 Hojholt, 11 Cuadrado, 14 Akinsamiro, 16 Buffon, 36 Piccinini

43 Casarosa, 45 Lind, 76 Mbambi, 77 Durmush. All. Alberto Gilardino

Arbitro. Davide Di Marco della sezione di Ciampino (Ass. Lorenzo Giuggioli (Grosseto) e Marco Colaianni (Bari) 4° Ufficiale. Daniele Chiffi (Padova). VAR. Giacomo Camplone (Lanciano). AVAR. Aleandro Di Paolo (Avezzano)

