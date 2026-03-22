A fuoco un rimessaggio di attrezzature: quattro persone evacuate, una in ospedale per accertamenti

Written by Redazione• 2:39 pm• Cascina, Attualità, Attualità, Cronaca, Cronaca, Pisa, TOP NEWS HOME PAGE

CASCINA – Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 01.55 di domenica 22 marzo in Via Caduti sul Lavoro nel Comune di Cascina per incendio abitazione.

Nelle vicinanze di due unità abitative, un’area adibita a rimessaggio di attrezzature e materiali vari è stata interessata da incendio. Le fiamme si sono propagate anche in alcuni locali delle due abitazioni provocando ingenti danni.

I Vigili del Fuoco hanno impiegato alcune ore e utilizzato una aupompa-serbatoio e due autobotti prima di estinguere completamente le fiamme. L’opera di bonifica e messa in sicurezza è terminata nella tarda mattinata.

Quattro le persone evacuate nei primi momenti dell’intervento una di esse è stata trasportata all’ospedale per accertamenti per aver respirato i fumi della combustione.

I suddetti residenti hanno dovuto trovare un alloggio alternativo poiché l’immobile è stato reso inagibile. Sul posto i Carabinieri di Cascina e il 118.

Last modified: Marzo 22, 2026