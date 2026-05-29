Centro Commerciale Naturale di Calcinaia: Chiara Salutij eletta nuova presidente

Written by Redazione• 2:36 pm• Calcinaia, Attualità, Eventi/Spettacolo

CALCINAIA – Nuovo direttivo e nuova presidente per il Centro Commerciale Naturale di Calcinaia. A guidare il Ccn sarà Chiara Salutij, eletta nel corso dell’assemblea per il rinnovo delle cariche associative.

Ad affiancarla saranno la vicepresidente Sara Puzone, Irene Paoli e la tesoriera Sandra Fruzzetti, componenti del nuovo direttivo che accompagnerà il percorso dell’associazione nei prossimi anni. L’obiettivo è valorizzare il tessuto commerciale locale e sostenere le attività del territorio attraverso iniziative, eventi e progetti di promozione.

“Come Confesercenti Provinciale Pisa vogliamo ringraziare la presidente uscente Mina Risola per il lavoro svolto in tutti questi anni e per il contributo dato alla crescita del Centro Commerciale Naturale di Calcinaia – sottolinea l’associazione –. Un impegno importante che ha permesso al Ccn di consolidare il proprio ruolo sul territorio attraverso iniziative, eventi e attività di promozione a sostegno del commercio locale”.

Il responsabile provinciale Claudio Del Sarto rivolge i migliori auguri di buon lavoro alla nuova presidente e a tutto il direttivo. “Siamo felici di poter continuare a supportare il Ccn nelle future iniziative e nei progetti che verranno portati avanti – dichiara – confermando la piena collaborazione della nostra associazione di categoria per la valorizzazione del commercio di vicinato e della comunità di Calcinaia”.

Auguri anche dall’amministrazione comunale. “Il Ccn rappresenta una realtà importante per Calcinaia – dichiara il sindaco Cristiano Alderigi – perché contribuisce a mantenere vivo il tessuto commerciale e sociale del nostro paese. A Chiara Salutij vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro, nella convinzione che il dialogo e la collaborazione tra istituzioni, commercianti e associazioni siano fondamentali per continuare a far crescere il territorio”.

“Le attività commerciali di prossimità sono un presidio economico ma anche sociale – aggiunge il vicesindaco Flavio Tani – e come amministrazione continueremo a lavorare per sostenere il commercio locale e le realtà associative che si impegnano concretamente per animare e valorizzare Calcinaia. Ringraziamo Mina Risola per il lavoro svolto e accogliamo con piacere Chiara Salutij, augurandole un percorso ricco di soddisfazioni”.

Last modified: Maggio 29, 2026