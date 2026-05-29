Festival Toscano di Musica Antica, 24 concerti tra Pisa, Calci, Vicopisano e Camaiore

Written by Redazione• 2:44 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Dal 6 giugno al 10 luglio torna il Festival Toscano di Musica Antica, giunto alla 31ª edizione. La rassegna, organizzata dall’associazione Auser Musici con la direzione artistica di Carlo Ipata, propone 24 concerti tra Pisa, Calci, Vicopisano e Camaiore, in un viaggio tra epoche, culture e tradizioni musicali diverse.

Il festival è stato presentato il 29 maggio alla Sapienza e conferma la sua doppia anima: da un lato la valorizzazione della musica antica, dall’altro il lavoro di ricerca sugli archivi musicali, con il recupero di spartiti inediti del XVII e XVIII secolo.

Ad amplificare la suggestione del programma saranno i luoghi che ospiteranno gli appuntamenti: dalla Certosa di Calci alla Rocca di Vicopisano, dalla spiaggia del Gombo a spazi simbolici del centro storico di Pisa come Palazzo della Carovana, la Sapienza, l’Archivio di Stato e le Logge dei Banchi.

L’apertura è in programma il 6 giugno alle 18 al Teatro Nuovo di Pisa con l’Orchestra Inclusiva Oltreconfine, composta da bambini e ragazzi e ispirata al Metodo Abreu. Tra gli appuntamenti principali figurano il concerto d’organo nella chiesa di Sant’Apollonia, il 9 giugno, con Giacomo Benedetti e Rossana Bertini; il viaggio nella Napoli del Cinquecento con l’Ensemble PassiSparsi, il 14 giugno; il canto a tenores sardo con Cuncordu e Tenore de Orosei insieme al violoncellista Ernst Reijseger, il 20 giugno; e gli appuntamenti dedicati alla musica del Settecento con Auser Musici, Accademia Ottoboni e altri interpreti.

Non mancheranno momenti di divulgazione, come la conferenza-concerto di Ernesto Marciante, il 19 giugno alla Sapienza, e l’incontro Pasta & pomodoro con Luca Priori, il 22 giugno a Palazzo della Carovana.

Il festival si chiuderà il 10 luglio, al tramonto, sulla spiaggia del Gombo, con un concerto per flauti e guzheng, la cetra tradizionale cinese.

Il programma completo è disponibile su ftma.it. I biglietti sono in vendita su Vivaticket e alla biglietteria del Teatro di Pisa, in via Palestro 40. Informazioni e acquisto telefonico al numero 050 941188.

Last modified: Maggio 29, 2026