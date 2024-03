Celebrata la Giornata dell’Unità nazionale della Costituzione, dell’inno e della bandiera

Scritto da admin• 10:58 am• Calci, Attualità, Tutti

CALCI – L’amministrazione comunale di Calci ha celebrato domenica 17 marzo la Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera, issando sul pennone del “Centro Fascetti” il grande tricolore (4×6 metri) donato al Comune dal concittadino Francesco Bruni, Generale di Brigata paracadutisti in pensione.

Hanno partecipato alla cerimonia, accompagnata dalle musiche eseguite dalla Premiata Filarmonica “G. Verdi” di Calci: il sindaco, Massimiliano Ghimenti; la sindaca del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, Irene Cascino; Nicola Ciannelli, comandante dei Vigili del Fuoco di Pisa, che hanno aiutato il Comune alla sistemazione del pennone; il Tenente Colonnello Pilota Sodano, Comandante del 50° Gruppo Volo, in rappresentanza del Generale di B.A. Giuseppe Addesa, comandante della 46esima Brigata Aerea di Pisa; il Capitano di Vascello Perrone, in rappresentanza del Contrammiraglio Lorenzano Di Renzo, comandante dell’Accademia Navale di Livorno; il Maresciallo Barbarello, in rappresentanza del Colonnello Antonio D’Agostino, comandante del Centro Addestramento Paracadutismo (Capar) di Pisa; il Maresciallo Parducci, comandante della Stazione Carabinieri di Calci.



Il primo cittadino, nel ringraziare il Generale Bruni, i cittadini ed i rappresentanti delle forze dell’ordine presenti, ha letto il messaggio inviato per l’occasione dal Prefetto di Pisa, Maria Luisa D’Alessandro:



“L’encomiabile impegno messo in atto dall’Amministrazione con la celebrazione di questa Giornata, ha focalizzato l’attenzione sull’importanza di trasmettere alle giovani generazioni i valori di cittadinanza, fondamento di una positiva convivenza civile, nonché di riaffermare e di consolidare l’identità nazionale attraverso il ricordo e la memoria civica”.

Last modified: Marzo 18, 2024