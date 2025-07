Cave dismesse di Uliveto Terme e Caprona: “Decenni di abbandono e pericoli ignorati”

Written by Antonio Tognoli• 1:01 pm• Vicopisano, Attualità, Politica

VICOPISANO – Riceviamo e pubblichiamo le dichiarazioni rilasciate dal Capo gruppo di Vicopisano del Cambiamento Roberto Orsolini:

“Ho presentato un’interrogazione che sarà discussa al prossimo Consiglio Comunale sul degrado, sui pericoli e sulle responsabilità ignorate dall’amministrazione a proposito delle cave dismesse di Uliveto e di Caprona, da decenni in stato di abbandono, senza che ci siano mai stati interventi di recupero ambientale o di messa in sicurezza. Ogni cinque anni, alla stesura del programma elettorale vengono menzionate, tanto per far vedere che non si tralascia l’argomento, ma la Giunta non ha mai fatto niente e rimangono lettera morta. Si evidenzia la totale inerzia amministrativa, nonostante le norme impongano ai Comuni il dovere di intervenire in caso di inadempienza dei titolari delle cave. Pareti potenzialmente instabili, rischio idrogeologico e vegetazione fuori controllo rappresentano un pericolo concreto per la cittadinanza. Particolarmente grave la situazione della cava di Caprona, nota anche come luogo di suicidi: un dramma umano che si consuma nel silenzio, senza alcuna misura di prevenzione. Ho chiesto, tra l’altro, delucidazioni attuali sulle eventuali condizioni, l’esistenza di segnalazioni alle autorità, se siano mai state emesse ordinanze, o penalità, se esiste un piano di recupero ambientale agganciato a fondi del PNRR o UE, cosa s’intenda fare per la valorizzazione turistica sostenibile delle grotte di Uliveto fino ad oggi impraticabili ed avvolte in un’intricata vegetazione”

