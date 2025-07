Obesità e metabolismo energetico: a Pisa il primo studio italiano con misurazione della spesa energetica nelle 24 ore mediante camera metabolica

Written by admin• 12:56 pm• Pisa, Attualità

PISA – Un gruppo di ricercatori dell’Unità operativa di Endocrinologia 1 dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana (Aoup) coordinato dal direttore Ferruccio Santini, ordinario di Endocrinologia all’Università di Pisa, ha condotto il primo studio italiano che valuta gli effetti di una dieta chetogenica a bassissimo contenuto calorico (VLCKD) sulla spesa energetica misurata in continuo nelle 24 ore tramite camera metabolica.

Questo strumento di altissima precisione, di proprietà dell’Aoup dal 2019, rappresenta oggi il metodo più efficace per la misura reale del metabolismo energetico e dell’ossidazione dei macronutrienti (carboidrati, proteine e lipidi) su base quotidiana. La ricerca è stata promossa e sostenuta dall’Aoup.

Lo studio, recentemente pubblicato sul Journal of Clinical Endocrinology&Metabolism (JCEM) , ha coinvolto donne con obesità, seguito per un mese nell’ambito di un protocollo dietetico chetogenico rigorosamente controllato. I risultati hanno documentato una significativa riduzione del peso corporeo e della massa grassa, evidenziando per la prima volta uno spostamento del metabolismo energetico verso un aumento dell’ossidazione dei grassi e un incremento dell’ossidazione delle proteine, entrambi misurati con precisione all’interno della camera metabolica.

Si tratta di una comune stanza paragonabile ad un ambiente domestico, in cui i flussi d’aria in entrata e in uscita sono controllati da strumentazioni ad alta precisione (controllori digitali di flusso) che misurano il consumo di ossigeno e la produzione di anidride carbonica di un soggetto in esame. Il vantaggio della camera metabolica è che la spesa energetica può essere misurata nelle 24 ore misurando tutti i diversi componenti della spesa energetica (spesa energetica riposo, effetto termogenico del cibo e dispendio energetico correlato all’attività fisica). Inoltre, è possibile misurare l’ossidazione dei singoli substrati energetici (carboidrati, lipidi e proteine).

È gestita da Alessio Basolo (ricercatore in Endocrinologia all’Università, in servizio nell’Unità operativa di Endocrinologia 1), che è responsabile di tutti gli aspetti clinici e sperimentali dello studio, grazie alla stretta collaborazione con Paolo Piaggi, associato di Bioingegneria e Alberto Landi, ordinario di Automatica al Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa, che contribuiscono all’integrazione tra competenze cliniche, tecnologiche e ingegneristiche. Fondamentale è stato anche il contributo dell’intera équipe multidisciplinare coinvolta: medici specialisti in endocrinologia, dietisti, personale di laboratorio, infermieri, operatori sanitari e personale addetto alle pulizie. L’impegno quotidiano di ciascuno ha reso possibile la realizzazione di questo studio e continua a sostenere, tuttora, lo svolgimento dei numerosi progetti di ricerca in corso all’interno della struttura mediante la camera metabolica.

