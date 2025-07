Patto per il Decoro Urbano e Movida Responsabile, via libera di Confcommercio: “Promuovere una movida sana e contrastare l’abusivismo”

Written by Antonio Tognoli• 1:12 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – “Sottoscriviamo con convinzione il nuovo Patto per il decoro urbano e per una movida sana e responsabile promosso dal Comune di Pisa, proprio perché lo riteniamo uno strumento in grado di tutelare due pilastri imprescindibili per il decoro e la sicurezza di Pisa, ovvero lavoro regolare e legalità, attraverso una serie di misure che attività e pubblici esercizi si impegneranno come sempre a rispettare garantendo la massima disponibilità e collaborazione, le stesse che ovviamente ci aspettiamo da amministrazione e forze dell’ordine”.

Con queste parole il presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi dà il via libera al nuovo Patto sottoscritto da Comune e associazioni di categoria in Sala delle Baleari. “La movida deve essere un fattore positivo per Pisa, che non ha bisogno di interventi spot, ma di azioni sistematiche, capillari e coordinate con istituzioni e forze dell’ordine. Il nuovo Patto va proprio in questa direzione, sotto molteplici aspetti. In primo luogo perché valorizza il divertimento sano e riconosce la movida come opportunità per aumentare attrattività e immagine della città. La conferma del servizio steward è un ulteriore segnale in grado di generare fiducia nei confronti di commercianti e cittadini, così come le necessarie iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte soprattutto ai più giovani”.

“L’intensificarsi dei controlli di forze dell’ordine e polizia municipale sul versante del contrasto dell’abusivismo degli alcolici e dell’illegalità resta un aspetto prioritario e determinante. In quest’ottica il Patto garantisce un serrato contrasto ai deleteri fenomeni di abusivismo e illegalità, che devono essere debellati con ogni mezzo, a tutela degli imprenditori che lavorano ogni giorno nel pieno rispetto delle regole”.

Un altro aspetto di particolare rilevanza è la “puntuale regolamentazione in tema di allestimento degli spazi pubblici, capace di offrire maggiori garanzie agli imprenditori che investono nelle loro attività”.

“La firma di questo Patto va nella direzione auspicata per diffondere un modello di movida sano e positivo, che rappresenti davvero un valore aggiunto per la città e per tutti coloro che la vivono. Un’iniziativa che stimola non solo le imprese, ma l’intera città ad essere protagonista, in una partita dove il gioco di squadra tra commercianti, residenti, amministrazione e forze dell’ordine è fondamentale per raggiungere l’obiettivo di una città ulteriormente vivibile e fruibile. C’è ancora tanto da lavorare per avere una Pisa massimamente competitiva sotto tutti i fronti, a partire da sicurezza e attrattività, ma questa è sicuramente la strada giusta da percorrere”.

