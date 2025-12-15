Peccioli, ragazzi autistici coinvolti nella preparazione delle strenne natalizie

Written by admin• 3:01 pm• Peccioli, Attualità, Eventi/Spettacolo

PECCIOLI– Quest’anno la preparazione delle strenne natalizie di Peccioli ha assunto un valore speciale. Per la prima volta, un gruppo di ragazzi con disturbo dello spettro autistico ha partecipato attivamente al confezionamento dei pacchi destinati a oltre 2.000 famiglie del territorio.

L’iniziativa rientra nell’impegno dell’associazione Tarta Blu, da anni attiva nella promozione di percorsi di inclusione sociale e autonomia per giovani autistici. Fondamentale la collaborazione con Belvedere Spa, che ha sostenuto il progetto mettendo a disposizione risorse e personale.

Tre psicologi di Tarta Blu hanno formato i dipendenti di Belvedere e seguito i ragazzi durante i tre giorni di lavoro, garantendo un contesto protetto, sicuro e inclusivo. I partecipanti hanno affiancato i lavoratori nella preparazione delle confezioni natalizie, svolgendo le attività con precisione e motivazione.

L’esperienza si inserisce nel percorso già avviato con il progetto Energie Sociali, promosso insieme al Comune di Peccioli, che in passato ha visto i ragazzi coinvolti in servizi di supporto alla popolazione anziana e fragile, come la consegna di spesa e beni di prima necessità.

Le strenne confezionate sono state distribuite nei giorni scorsi alle famiglie pecciolesi. Un gesto che, oltre al valore simbolico del Natale, rappresenta un messaggio concreto di inclusione, solidarietà e partecipazione alla vita della comunità.

Last modified: Dicembre 15, 2025