Cascina, Valori e Impegno Civico denuncia irregolarità nel Consiglio Comunale

CASCINA- Riceviamo e pubblichiamo la comunicazione a firma del Consigliere comunale Dario Rollo, Capogruppo Valori e Impegno Civico, relativa alla gestione delle sedute del Consiglio Comunale di Cascina e alla richiesta di chiarimenti sull’operato del Segretario Comunale.

“Ancora una volta, il Consiglio Comunale di Cascina si è svolto in modalità che sollevano seri dubbi sul rispetto delle norme e del decoro istituzionale” – denuncia Dario Rollo, capogruppo di Valori e Impegno Civico.

«È inaccettabile – afferma Rollo – che dal 2020 ad oggi si continui a consentire la partecipazione “virtuale” di consiglieri di maggioranza che non hanno mai messo piede fisicamente in aula, come se la rappresentanza dei cittadini potesse essere esercitata tra una passeggiata, una vacanza o un pasto consumato davanti allo schermo».

“Il Presidente del Consiglio Comunale ha il compito di dirigere e garantire il regolare svolgimento dei lavori, assicurando il rispetto delle regole e della dignità delle istituzioni. Questo ruolo è condiviso con il Segretario Comunale, garante della regolarità formale e sostanziale delle sedute. Tuttavia, il sesto Segretario nominato dall’inizio del mandato non sembra aver assicurato un controllo adeguato sul corretto andamento dei lavori“, prosegue il comunicato stampa.

Durante le sedute, sono ormai note immagini di consiglieri collegati da remoto mentre guidano l’auto, passeggiano per strada o addirittura del Sindaco che vota mentre mangia. Alcuni si collegano solo per il momento del voto, disconnettendosi subito dopo. «Un comportamento non solo irrispettoso verso i cittadini, ma anche lesivo dell’istituzione che rappresentano», sottolinea Rollo.

Chi accetta un impegno civico ha il dovere morale e politico di partecipare pienamente ai lavori del Consiglio, discutere, confrontarsi e assumersi la responsabilità delle proprie scelte. Troppo spesso, invece, si registrano assenze strategiche o uscite “tattiche” dall’aula virtuale durante votazioni delicate. È il caso di alcuni rappresentanti del Movimento 5 Stelle e della lista civica che sostiene la maggioranza, che preferiscono evitare il voto piuttosto che esprimere una posizione chiara, mostrando opportunismo, paura o mancanza di idee.

Per fare chiarezza, il gruppo Valori e Impegno Civico ha presentato una formale richiesta di accesso agli atti per conoscere quali controlli siano stati effettuati dal Segretario Comunale durante l’ultima seduta del 24 ottobre, in particolare sul mantenimento del numero legale e sul rispetto delle modalità di partecipazione da remoto.

«Se la risposta non sarà esaustiva, intraprenderemo tutte le strade possibili per contestare l’operato del dirigente comunale, a tutela della correttezza amministrativa e del rispetto delle istituzioni democratiche», conclude Rollo.

“Cascina e i suoi cittadini meritano serietà, trasparenza e rispetto delle regole. È il momento che il Presidente del Consiglio e il Segretario Comunale esercitino pienamente il loro ruolo di garanzia, nell’interesse dell’intera comunità.“, conclude Rollo.

Last modified: Ottobre 29, 2025