Cascina Rossa: “Posticipata la Chiusura dell’Ospedalino di Navacchio”

Written by Redazione• 7:02 pm• Cascina, Attualità, Pisa, Politica

CASCINA – “La chiusura dell’Ospedale di Comunità, inizialmente prevista per il 1° luglio, è stata posticipata a Lunedì 20 luglio. Questo dimostra una cosa sola: la mobilitazione popolare funziona e si fa sentire! Ma la battaglia non è vinta“. Ad annunciarlo è Cascina Rossa in una nota.

“La mobilitazione popolare che abbiamo contribuito ad alimentare ha dato prova di quanto la comunità di Cascina, Pisa e non solo non sia disposta a perdere questo ennesimo servizio socio-sanitario. Abbiamo raccolto mille firme da parte di cittadini e cittadine che chiedono il rinnovo della convenzione tra ASL, AUOP e Misericordia e l’impegno del Sindaco Betti e dell’Assessore Regionale Monni al raggiungimento di questo obiettivo. Nella discussione del Consiglio Regionale sull’aggiornamento della manovra economica regionale, nessuno degli schieramenti di centrodestra e centrosinistra ha proposto una mozione formale per finanziare il rinnovo della convenzione, e nemmeno un euro è stato messo sull’Ospedalino di Comunità di Navacchio. Oggi leggiamo da “La Nazione” a notizia che Giani, dal distretto ASL di Cascina rinnovato in casa di comunità, avrebbe confermato l’intervento della Regione per impedire la chiusura dell’Ospedale di Comunità di Navacchio. I cittadini non sono disposti a perdere l’ennesimo presidio sanitario locale: è necessario che dalla giunta regionale si chiarisca se è intenzionata o no a rinnovare la convenzione tra Asl e Misericordia trovando nuovi finanziamenti“, conclude la nota stampa.

Last modified: Luglio 20, 2026