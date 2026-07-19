Paolo Bianco commenta il primo impegno: “Un buon test che ha dato parecchie indicazioni positive”

Written by Redazione• 10:07 pm• Pisa SC

PISA – Il tecnico nerazzurro Paolo Bianco commenta attraverso i canali social la prima uscita dei suoi ragazzi che ha prodotto il primo convincente successo stagionale contro il Pavia allenato dall’ex attaccante della Triestina Pablo Granoche.

“E’ stato un ottimo test al termine di una bella settimana di lavoro. All’inizio eravamo un pò imballati, poi pian piano i ragazzi hanno alzato il ritmo e abbiamo ricavato buone indicazioni da questo test match, che ha dimostrato che questo gruppo è dedito al sacrificio. Complimenti ai ragazzi del settore giovanile del Pisa perché tanti ragazzi giovani che si sono messi in mostra oggi hanno margini e prospettiva“, ha concluso Bianco.

Last modified: Luglio 19, 2026