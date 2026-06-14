Cascina. PD, AVS Cascina Oltre e M5S rispondono alle affermazioni di Bice Del Giudice: “Il Sindaco Betti ha formulato proposte che non sono state accettate”

Written by Redazione• 4:38 pm• Cascina, Attualità, Pisa, Politica, Politica

CASCINA – In merito alle recenti dichiarazioni rilasciate dalla consigliera Bice Del Giudice, capolista della lista civica “Per Voi”, le forze politiche di maggioranza – Partito Democratico Cascina, AVS Cascina Oltre e Movimento 5 Stelle – ritengono necessario intervenire per ricostruire con chiarezza i fatti e fornire ai cittadini e alle cittadine di Cascina elementi oggettivi utili a una corretta comprensione della vicenda.

“Non corrisponde al vero l’affermazione secondo cui il Sindaco Michelangelo Betti non avrebbe avanzato proposte di natura programmatica o organizzativa volte a valorizzare il ruolo della lista civica all’interno della coalizione. Al contrario, nel corso del confronto avvenuto alla presenza di due rappresentanti ufficialmente indicati da “Per Voi”, il Sindaco ha formulato una proposta concreta che prevedeva, oltre alla conferma delle deleghe già assegnate nella precedente legislatura – cultura, commercio, turismo e percorsi partecipativi – l’attribuzione di ulteriori deleghe di particolare rilievo: attività produttive, politiche per la sicurezza, cultura della memoria e il percorso di avvio delle attività del Bellotti Bon“, affermano in una nota congiunta PD, AVS, Cascina Oltre e M5S..

“Si tratta di una proposta che andava incontro proprio ad alcune delle richieste successivamente richiamate nel dibattito pubblico. In particolare, il percorso relativo al Bellotti Bon veniva ricondotto all’interno di una visione culturale e partecipativa, mentre l’assegnazione delle attività produttive consentiva di ricomporre un ambito amministrativo strettamente collegato alle deleghe già detenute sul commercio. Per questa ragione riteniamo che la rappresentazione di una presunta indisponibilità da parte del Sindaco non trovi riscontro nei fatti. La proposta avanzata costituiva infatti un significativo ampliamento delle responsabilità amministrative attribuite alla lista civica e rappresentava un concreto riconoscimento del risultato elettorale conseguito. È inoltre opportuno ricordare che la costruzione della nuova squadra di governo è avvenuta nel rispetto degli equilibri complessivi della coalizione che ha ottenuto la fiducia degli elettori. Tutte le altre forze politiche che sostengono l’amministrazione hanno condiviso la necessità di garantire continuità amministrativa e stabilità nell’azione di governo, mettendo al centro il progetto politico comune e l’interesse della comunità cascinese. Prendiamo atto della decisione della consigliera Del Giudice di non accogliere la proposta formulata dal Sindaco. Si tratta di una scelta politica legittima, che tuttavia non può giustificare una ricostruzione dei fatti che ometta elementi essenziali del confronto avvenuto. Riteniamo inoltre che il dibattito politico debba mantenersi sul terreno del merito delle questioni amministrative e delle scelte politiche. Per questo giudichiamo improprio il ricorso ad accuse particolarmente gravi come quelle di bullismo e sessismo rivolte al Sindaco Michelangelo Betti, accuse che respingiamo con fermezza e che non riteniamo coerenti con il suo comportamento istituzionale e personale, sempre improntato al rispetto, al dialogo e all’inclusione“, conclude la nota stampa congiunta di PD, AVS, Cascina Oltre e M5S.

Last modified: Giugno 14, 2026