Beach Soccer. Euro Winners Cup: Bronzo europeo per il Lenergy Pisa a Nazarè

Written by Redazione• 8:43 pm• Pisa, Sport

PISA – Il Lenergy Pisa BS saluta l’Euro Winners Cup con uno splendido terzo posto continentale, conquistato grazie al successo per 9-6 sul Falfala Kafr Qassem nella finale per il terzo e quarto posto disputata a Nazaré, un risultato che conferma ancora una volta la formazione nerazzurra tra le realtà di riferimento del beach soccer internazionale.

La sfida si apre con il vantaggio pisano firmato da Edson Hulk, a segno su tiro libero, ma il Falfala reagisce con decisione: prima Mauricinho impegna Bertacca in salvataggio, poi Jabareen trova il pareggio con deviazione di Casapieri. Lo stesso Jabareen firma anche il sorpasso israeliano correggendo in rete una conclusione di Moreb, mentre pochi istanti più tardi Yatim realizza il 3-1 con una spettacolare rovesciata su assist del portiere Eliott.

Nel secondo periodo continua il botta e risposta tra le due squadre, perché Hulk accorcia nuovamente le distanze su tiro libero, ma Eliott ribadisce con una conclusione dalla distanza che si insacca all’incrocio dei pali. Il Pisa si

rimorta a meno uno grazie a una splendida azione corale finalizzata dalla rovesciata vincente di Bertacca, ma il Falfala riesce ancora a mantenere il vantaggio con Omry, servito da Mauricinho. Nel momento più delicato della gara sale però in cattedra il giovane Mogavero, autore di una splendida conclusione mancina che si infila sotto l’incrocio e manda il Lenergy Pisa a una sola misura dal pareggio nel secondo intervallo.

Nel terzo periodo l’inerzia della partita cambia definitivamente: David Ardil approfitta di un errore in costruzione del portiere Eliott e firma il pareggio, prima che Hulk completi la rimonta portando avanti i nerazzurri. Il Falfala riesce ancora a reagire con la rovesciata di Thanger, ma il Pisa ha ormai preso il

controllo della sfida, così ancora Hulk va a segno direttamente da calcio d’inizio, poi nel finale

arrivano le reti che chiudono definitivamente i conti, con Bertacca che trasforma un tiro libero e

Chiky Ardil a sigillare il successo sfruttando un recupero immediato su calcio d’inizio avversario. Al triplice fischio tornano i sorrisi sui volti della squadra capitanata da Luca Barsotti, che conclude la propria avventura europea con un prestigioso terzo posto, confermandosi ai vertici del beach soccer continentale.

Last modified: Giugno 15, 2026