Cascina, opposizione decisa al pedaggio sulla Fi-Pi-Li: il Centrodestra si espone chiaramente

CASCINA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Centrodestra Unito di Cascina.

“In certi momenti della vita politica di una comunità, alcuni concetti e posizioni vengono dati per scontati”. Tuttavia, le forze politiche del centrodestra unito a Cascina, composto da Forza Italia, Lega, Fratelli D’Italia, insieme alla lista civica Leonardo Cosentini Sindaco, ritengono che questo non sia il caso oggi. “È giunto il momento, per il nostro territorio, di essere chiari e di assumere una posizione decisa: siamo fermamente contrari all’istituzione di un pedaggio sulla Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Il Comune di Cascina, attraversato integralmente dalla Fi-Pi-Li con due uscite a Navacchio e Cascina, si troverebbe a fronteggiare un incremento del traffico pesante sulla via ToscoRomagnola, la quale non sarebbe in grado di sopportare tale aumento con conseguenze facilmente prevedibili, che influirebbero anche sulla qualità dell’aria. Sussistono ancora i margini temporali e politici per intervenire su questa decisione politica, prosegue la nota “e noi agiremo attraverso i nostri rappresentanti nelle istituzioni di ogni ordine e grado. Inoltre, ricordiamo in questa sede che l’anno prossimo si terranno le elezioni regionali in Toscana e auspichiamo che chiunque sia il prossimo Presidente della Regione Toscana comunichi la propria posizione in merito al pedaggio ai cittadini prima delle elezioni“, concludono le forze del Centrodestra.

