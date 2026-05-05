Cascina, Legnaioli attacca il PD: “Degrado diffuso, serve un cambio di rotta”

Written by Redazione• 9:39 am• Cascina, Politica

CASCINA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Donatella Legnaioli, candidata Sindaco del Centrodestra a Cascina.

“Ponti abbandonati, cimiteri lasciati all’incuria e un’Amministrazione che evita di dare risposte concrete”. È un attacco diretto quello lanciato da Donatella Legnaioli, candidata sindaco del centrodestra a Cascina, che punta il dito contro la gestione del territorio da parte del Partito Democratico.

“Il degrado che si registra a Cascina non è solo una questione estetica, ma il risultato di anni di cattiva amministrazione – afferma Legnaioli –. Le segnalazioni che raccolgo quotidianamente riguardano soprattutto la mancanza di cura del territorio”.

Particolare attenzione viene posta alla situazione dei cimiteri: “Luoghi che dovrebbero rappresentare rispetto e memoria sono oggi in condizioni di abbandono, con strutture danneggiate e aree inagibili. È una mancanza grave, prima ancora che politica, morale”.

Critiche anche sul fronte delle infrastrutture: “Preoccupa l’assenza di un monitoraggio serio su opere fondamentali come i ponti, essenziali per la sicurezza e la viabilità. Non si può procedere solo in emergenza, senza una programmazione adeguata”.

Secondo la candidata, il PD avrebbe dimostrato carenze sia nella visione strategica sia nella gestione amministrativa: “Si è intervenuti solo quando necessario, senza prevenzione né pianificazione”.

“Restituire dignità ai cimiteri e garantire sicurezza alle infrastrutture è un dovere – conclude Legnaioli –. Serve un cambiamento concreto, che i cittadini potranno esprimere con il voto del 24 e 25 maggio”.

Last modified: Maggio 5, 2026