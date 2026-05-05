Nidi comunali, i sindacati: “Il nuovo bando mette a rischio lavoro e qualità del servizio”

Written by Redazione• 10:37 am• Pisa, Attualità, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di FP CGIL Pisa, CUB Pisa, COBAS Pisa.

Preoccupazione da parte delle organizzazioni sindacali FP CGIL, CUB e COBAS per il nuovo bando di gara pubblicato dal Comune di Pisa il 9 aprile 2026 (rettificato il 23 aprile) per l’affidamento dei servizi educativi nei cinque nidi esternalizzati: Albero Verde, San Biagio, San Rossore, Snoopy e Isola delle Farfalle.

Dopo un’analisi del capitolato, i sindacati segnalano diverse criticità che potrebbero avere ricadute occupazionali e sociali rilevanti. In particolare, viene evidenziato il rischio che non sia garantito il riassorbimento di tutto il personale attualmente impiegato, come previsto dalla clausola sociale del contratto nazionale delle cooperative sociali. Dubbi anche sulla tenuta delle condizioni economiche e contrattuali, già oggi inferiori rispetto a quelle del personale comunale che svolge le stesse mansioni.

Altro punto critico riguarda la qualità del servizio educativo: secondo FP CGIL, CUB e COBAS, i parametri economici previsti dal bando potrebbero tradursi in tagli tali da compromettere l’offerta formativa. “I nidi non sono parcheggi – sottolineano – e anche la riduzione di una sola attività può incidere negativamente sui percorsi educativi delle bambine e dei bambini”.

Le organizzazioni sindacali ribadiscono la loro contrarietà a qualsiasi peggioramento delle condizioni di lavoro o riduzione dei servizi e chiedono un incontro urgente con l’Amministrazione comunale per ottenere garanzie a tutela delle lavoratrici e della qualità del servizio per le famiglie.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Maggio 5, 2026