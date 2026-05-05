Written by Maggio 5, 2026 8:01 pm Pisa, Attualità, Attualità, Cronaca, San Giuliano Terme, TOP NEWS HOME PAGE

Continua l’emergenza ad Asciano. Scuole chiuse anche mercoledì 6 maggio e 150 persone evacuate per il rischio maltempo

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ASCIANO PISANO – Anche mercoledì 6 maggio 2026 scuole chiuse ad Asciano, la frazione di San Giuliano Terme colpita dal violentissimo incendio del Monte Faeta, ed evacuazione per alcune abitazioni poste nelle zone più in alto e a rischio del paese per un totale di circa 150 persone. “E’ una decisione che si è resa necessaria alla luce dell’allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico al reticolo minore e temporali forti su tutto il comune di San Giuliano Terme che il bollettino meteo della Regione Toscana ha prorogato per tutta la notte e l’intera giornata di domani”, ha spiegato il sindaco Matteo Cecchelli.

Nel dettaglio, quindi, resteranno chiuse la scuola dell’infanzia e la primaria di Asciano mentre già a metà pomeriggio era stata completata l’evacuazione di alcune abitazioni che si trovano nelle vie delle Casette, del Falcione, Valligiana, di Ragnaia e del Tommasone (in località Sugheraia).

Quasi tutte le famiglie che vivono nelle abitazioni evacuate hanno già lasciato autonomamente le proprie case e trovato ospitalità da parenti e amici. Coloro che, comunque, avessero bisogno di una sistemazione per la notte possono contattare il Coc (tel.050.819299, attivo h24) oppure recarsi direttamente alla palestra comunale di Ghezzano (via Sartori, 28) dove gli operatori della Croce Rossa hanno allestito le brandine per gli evacuati che avessero necessità di accoglienza per questa notte.

Last modified: Maggio 5, 2026
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