Cascina, auto si ribalta dopo un incidente: conducente estratto dai Vigili del Fuoco

Written by Redazione• 8:10 pm• Cascina, Cronaca, Cronaca, Pisa

CASCINA- Intervento dei Vigili del Fuoco di Pisa nella serata di lunedì a Cascina per un incidente stradale avvenuto intorno alle ore 20 all’incrocio tra via del Nugolaio e via del Fosso Vecchio.

Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto si è ribaltata lungo la carreggiata. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco che ha provveduto a estrarre il conducente dall’abitacolo del veicolo, affidandolo poi ai sanitari del 118.

Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Cisanello per le cure del caso.

Secondo quanto riferito, non risultano coinvolti altri mezzi nel sinistro.

Sul posto anche i carabinieri di Cascina e la Polizia Stradale di Pisa per i rilievi e la gestione della viabilità.

Last modified: Maggio 27, 2026