71esima Regata delle Antiche Repubbliche Marinare: presentati gli equipaggi del Galeone Rosso

Written by Redazione• 7:22 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, Sport

PISA – Pisa si prepara a ospitare la 71esima edizione della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, che si svolgerà nella giornata di martedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica. L’evento, che gode dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica ed è trasmesso in diretta sui canali Rai, vedrà sfidarsi sull’Arno gli equipaggi di Pisa, Venezia, Amalfi e Genova nelle tradizionali regate femminile e maschile.

Nel pomeriggio di martedì 26 maggio, nella Sala delle Baleari di palazzo Gambacorti, sono stati presentati gli equipaggi femminile e maschile del Galeone Rosso, che rappresenteranno Pisa nella competizione. Sono intervenuti il sindaco di Pisa, Michele Conti, il vicesindaco e assessore alle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa, Filippo Bedini, l’assessore allo sport e allo sviluppo sportivo delle regate e dei pali remieri, Frida Scarpa, e il direttore tecnico del Galeone Rosso, Lorenzo Pettinari. La presentazione si è conclusa con il momento simbolico in cui il Sindaco ha consegnato al Nostromo Riccardo Migliaccio il vessillo della città di Pisa.

“Le Regate delle Repubbliche Marinare – ha dichiarato il sindaco di Pisa, Michele Conti – rappresentano una grande tradizione. Quest’anno si svolge la 71ª edizione di una manifestazione nata per volontà del Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi, che vede ancora una volta protagonista il Galeone Rosso sull’Arno con i nostri ragazzi. In questi mesi gli equipaggi si sono allenati con grande impegno e hanno lavorato duramente per raggiungere un obiettivo importante. Le Repubbliche Marinare non sono soltanto storia: sono anche sport, competizione, spirito di partecipazione e voglia di esserci. Soprattutto, sono tanti giovani, ragazze e ragazzi, che fanno parte di due equipaggi pronti a disputare la regata sull’Arno. E noi ci auguriamo davvero che possano ottenere un grande risultato”.

“Il primo luglio del 1956, – ha detto l’assessore alle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa, Filippo Bedini – nelle acque dell’Arno si disputava la prima Regata delle Antiche Repubbliche Marinare. Oggi, dopo 70 anni, questa manifestazione si svolge di nuovo a Pisa con grande entusiasmo e con un importante lavoro organizzativo da parte dell’Amministrazione. Crediamo che sia un evento importantissimo perché celebra una storia che deve essere raccontata e valorizzata. È uno degli appuntamenti simbolo della storia, dell’orgoglio e dell’identità pisana: richiama alcuni dei secoli più luminosi della nostra città, che hanno dato lustro a Pisa dal punto di vista culturale, architettonico, artistico e scientifico”.

“Ci siamo preparati al meglio. – ha dichiarato l’assessore allo sviluppo sportivo delle regate e dei pali remieri, Frida Scarpa – Credo che l’Amministrazione, negli ultimi anni, abbia messo gli equipaggi nelle migliori condizioni possibili per allenarsi, con un vero cambio di paradigma: dall’Arno ai Navicelli, proprio per consentire continuità e frequenza negli allenamenti anche durante l’inverno, cosa che le condizioni dell’Arno spesso non permettevano a causa delle piene. Abbiamo investito molte risorse sulle barche, realizzato una nuova tensostruttura come fulcro del canottaggio ai Navicelli e lavorato sul miglioramento delle performance delle imbarcazioni. Inoltre, c’è una grande novità sul regolamento: la piena parificazione della regata maschile e femminile. Non si parlerà più di una regata femminile sperimentale, ma di una competizione ufficiale, equiparata sotto tutti gli aspetti. In generale, abbiamo lavorato curando ogni singolo dettaglio, a partire dallo staff tecnico. Voglio ricordare Leonardo Pettinari, grande campione olimpico, sei volte campione del mondo: rappresenta davvero il valore aggiunto di questa nuova stagione del Galeone Rosso, un tecnico capace di formare campioni che credo abbia svolto un grandissimo lavoro. Ci sono tante componenti che devono allinearsi perché una gara secca porti alla vittoria. Noi ci stiamo preparando al meglio. Faccio un grande in bocca al lupo agli equipaggi e, come sempre, vinca il migliore”

“La preparazione – ha spiegato il direttore tecnico del Galeone Rosso, Lorenzo Pettinari – sta andando molto bene perché, dopo diversi anni dall’inizio di questo percorso, si sono avvicinati tanti ragazzi e ragazze. Sia per l’equipaggio maschile sia per quello femminile abbiamo formato un bel gruppo di uomini e donne che stanno lavorando con grande impegno per dare il massimo in vista della gara, e di questo sono molto contento. La soddisfazione più grande riguarda soprattutto il movimento nel suo complesso, ma anche il lavoro dei due equipaggi, che in allenamento stanno dimostrando grande impegno. A breve, con la gara del 2 giugno, si chiuderà questo ciclo del 2026, e noi incrociamo le dita: siamo fiduciosi, pur nel massimo rispetto dei nostri avversari. Cercheremo di arrivare alla gara mentalmente preparati per disputare una bella prova e dare davvero il massimo”.

Il programma della giornata di martedì 2 giugno si aprirà alle ore 15.15 con la regata femminile, con partenza da ponte Solferino e arrivo allo Scalo Renaioli. Le iniziative proseguono con il tradizionale Corteo storico delle quattro Repubbliche (ore 15.45), con centinaia di figuranti che sfileranno sui Lungarni, rievocando momenti e personaggi significativi della storia delle quattro città. La regata maschile è invece in programma alle ore 17.30, con partenza dal ponte sull’Aurelia e arrivo allo Scalo Renaioli. Al termine si svolgerà la cerimonia di premiazione al Giardino Scotto.

Ogni equipaggio che partecipa alla Regata è composto da 8 vogatori e un timoniere, mentre le imbarcazioni sono lunghe 15 metri e larghe 1,70 metri. I galeoni, costruiti su modelli del XII secolo, sono realizzati sulla linea delle antiche “Galere” o “Feluche di rappresentanza” e dipinti con i colori tradizionali dei simboli delle quattro antiche repubbliche marinare: rosso con aquila per Pisa, bianco con drago per Genova, verde con leone per Venezia e azzurro con cavallo alato per Amalfi.

Equipaggio maschile del Galeone Rosso. Lorenzo Ammagliati; Cesare Borlenghi; Francesco Garruccio; Tancredi Mancuso; Leonardo Sostegni; Matteo Stefanini; Simone Tonini; Niels Torre. Riserve: Tommaso Lagana; Nicola Mancini; Alessio Melosi; Leonardo Pioli.

Equipaggio femminile del Galeone Rosso. Eva Gagetti; Anita Gnassi; Arianna Marconcini; Elisa Marconcini; Matilde Orsetti; Alice Pettinari; Silvia Terrazzi; Giulia Timpano. Riserve: Veronica Demartino; Clara Masseria.

Staff tecnico. Direttore tecnico: Leonardo Pettinari; direttore sportivo: Luca Gagetti; allenatore: Alessandro Simoncini; timoniere: Lorenzo Giuntini; nostromi: Riccardo Migliaccio ed Emanuele Rinaldi.

La Regata delle Antiche Repubbliche Marinare (o Palio delle Antiche Repubbliche Marinare) è una manifestazione sportiva che si ispira a una rievocazione storica istituita nel 1955, con lo scopo di celebrare le imprese e la rivalità delle più note Repubbliche marinare italiane: Amalfi, Genova, Pisa e Venezia. La prima edizione si svolse proprio a Pisa il 1° luglio 1956, alla presenza dell’allora Presidente della Repubblica, Giovanni Gronchi. L’evento, disputato sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica Italiana, è preceduto da un Corteo storico, durante il quale sfilano i figuranti che vestono i panni di antichi personaggi che caratterizzarono ciascuna Repubblica. Nel caso di Pisa ha come principale protagonista Kinzica de’ Sismondi, l’eroina che, secondo la leggenda, nel 1044 salvò la patria dall’assalto e dalla razzia dei saraceni. Pisa vanta otto vittorie, l’ultima delle quali risale al 2010. A partire dal 2022, alla tradizionale gara maschile si è affiancata una competizione femminile.

Fonte: Comune di Pisa

Last modified: Maggio 27, 2026