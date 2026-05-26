La Lega risponde alle dichiarazioni di Edoardo Ziello

Written by Redazione• 8:29 pm• Pisa, Politica

PISA – Botta e risposta tra Edoardo Ziello esponente di Futuro Nazionale e il suo ex partito la Lega. “Le dichiarazioni di Edoardo Ziello rappresentano l’ennesima dimostrazione di quanto conosca poco le dinamiche del centrodestra afferma in una nota la segreteria provinciale della Lega – soprattutto considerando che ormai da tempo non ne fa più parte e che il suo ruolo politico esiste solo grazie alla Lega, partito grazie al quale è stato eletto deputato e prende lo stipendio“.

“Ziello parla senza sapere come suo solito fare. Il nome di Donatella Legnaioli non è stato imposto da nessuno, è stato scelto e suggerito dagli alleati del Centrodestra, e questo per noi è stato motivo di orgoglio. Evidentemente chi oggi passa il tempo a costruire polemiche personali anziché fare politica seria non riesce nemmeno a comprendere cosa significhi un percorso unitario“.

“Paragonare poi il risultato del 2020, con una Lega al 38%, alla situazione politica attuale dimostra tutta la pochezza politica dell’amante degli idranti. La politica si fa leggendo i territori, i contesti e i numeri reali, non con comunicati costruiti solo per strappare un titolo di giornale“.

“E proprio i numeri raccontano altro: a Cascina la Lega ottiene il miglior risultato nazionale. Ma anche questo, evidentemente, sfugge a chi è abituato soltanto a litigare con il mondo intero e mai a costruire un confronto politico sano e credibile“.

“Del resto Ziello non aspettava altro, un deputato di estrema destra che tifava Betti pur di poter oggi scrivere un comunicato imbarazzante contro il partito che lo fa mangiare. Un atteggiamento che dice molto più su di lui che su chi ogni giorno lavora seriamente sul territorio“.

“Di ciò che scrive l’estrema destra ci interessa il giusto. Chi sa fare politica e sa leggere davvero i numeri, davanti all’ennesima uscita di Ziello, non può che farsi una risata. La stessa risata a cui ormai ci ha abituato ad ogni sua dichiarazione.“, conclude la nota stampa.

Last modified: Maggio 27, 2026