Casa di Cura di San Rossore e Fondazione Bertelli insieme per la cultura del benessere

Scritto da admin• 2:11 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – La Fondazione Villa Bertelli in collaborazione con la Casa di Cura San Rossore di Pisa promuove un incontro aperto a tutti e dedicato alla cultura del benessere che si terrà a Villa Bertelli martedì 6 agosto 2024 alle ore 18.

La Casa di Cura San Rossore, da oltre sessant’anni struttura di riferimento in ambito medico e conosciuta in tutto il mondo per la sua eccellenza e il suo rigore in ambito scientifico, ha accolto con grande entusiasmo l’invito della Fondazione Villa Bertelli.

“Appuntamento con il Benessere” è il titolo dell’iniziativa che vede la partecipazione di illustri medici quali il prof. Giovanni Gravina, endocrinologo e Direttore Sanitario della Casa di Cura San Rossore; il Prof. Ugo Faraguna, neurofisiologo dell’Università di Pisa, specialista del sonno; la Dott.ssa Ilaria Genovesi, psicoterapeuta e la Dott.ssa Laura Bazzichi, reumatologa. L’incontro sarà introdotto da Annalisa Buselli, Consigliere CDA di Villa Bertelli, e sarà moderato da Tommaso Strambi, giornalista e scrittore.

Stare bene ad ogni età è possibile solo grazie alla prevenzione e ad uno stile di vita corretto e sano. Capire e vincere lo stress, trovare l’equilibrio psico-fisico, avere una corretta alimentazione e una giusta qualità del sonno, migliorare la qualità della vita e mettere il nostro organismo e la nostra mente in condizione di dare risposte efficaci nella prevenzione e nella cura delle patologie, sono i temi di cui parleranno i quattro medici specialisti della Casa di Cura San Rossore, che presenteranno, inoltre, il nuovo approccio multidisciplinare per la cura e il benessere dei pazienti: un metodo innovativo capace di dare risultati sorprendenti perché unisce più risposte alle esigenze dell’organismo che attraverso questo nuovo orientamento viene trattato nella sua globalità.

In una società sempre più danneggiata da un’informazione pseudo-scientifica e ingannevole, presente senza alcun controllo, alcuna base scientifica e alcuna autorevolezza nei social e nel web, è di fondamentale importanza ribadire quanto il confronto medico-paziente sia sempre più imprescindibile. Ed è questa la ragione che ha portato la Fondazione Villa Bertelli, luogo da sempre deputato alla cultura, a promuovere un incontro dedicato alla cultura del benessere.

In questo nuovo millennio, dove l’aspettativa di vita è sempre più elevata e la longevità in salute un obiettivo sempre più comune, la prevenzione, la consapevolezza e la conoscenza dei temi sul benessere sono fondamentali. Oggi è possibile stare bene e limitare l’insorgenza di malattie grazie alla medicina integrata, all’approccio multidisciplinare, ai programmi di prevenzione.

Porterà a Villa Bertelli i risultati degli studi scientifici più recenti che riguardano lo stress cronico e l’ambito nutrizionale il Prof. Giovanni Gravina, specialista in Endocrinologia e malattie metaboliche, e membro della Commissione del Ministero della Salute per le linee di indirizzo nazionali per la riabilitazione nutrizionale nei Disturbi del Comportamento Alimentare,

Nonostante l’Italia sia il Paese della dieta mediterranea, l’attuale ambiente sociale favorisce sempre più la tendenza al sovrappeso, all’obesità e a tutti gli squilibri alimentari e dietologici. Di fronte alle costanti pressioni quotidiane gli adulti, e purtroppo anche bambini, sono portati verso una ricerca continua di gratificazione nel cibo. Di conseguenza, fattori psicologici, stress, cattive abitudini alimentari, uno stile di vita sbilanciato e l’eccessivo consumo di junk food e cibi ultra-processati stanno costruendo una società sempre più malata.

Lo stress cronico è un altro argomento di grande importanza. Normalmente la parola “stress” viene usata nel linguaggio comune per descrivere una condizione di sovraccarico di lavoro e di impegni, anche positivi, e, tutto sommato, quando gli eventi stressogeni non perdurano sono anche perfettamente gestiti dall’organismo. Diversamente, lo stress cronico è una condizione pre-patologica la cui incidenza continua può creare numerosi problemi.

Su questi due temi, per molti tratti strettamente correlati, è incentrato il contributo del Prof. Gravina, che suggerirà come iniziare o proseguire un percorso di benessere, come ascoltare il proprio organismo e vincere lo stress e le cattive abitudini.

Un ulteriore e fondamentale tassello per il benessere psico-fisico è il sonno: una delle funzioni più naturali dell’organismo, ma che in maniera sempre più diffusa si presenta con disagi e patologie. Senza sonno non è possibile mantenere in modo adeguato le funzioni cerebrali, l’apprendimento, la memoria, la concentrazione. Il futuro del sonno, come racconterà il prof. Ugo Faraguna, sonnologo di chiara fama, passa attraverso una nuova serie di studi e scoperte: dall’intelligenza artificiale, che registra durata, caratteristiche, suoni e movimenti durante il sonno, monitorando anche battito cardiaco e respirazione, dai nuovi studi sulla melatonina, che riguardano il momento giusto per assumere l’integratore per il sonno più diffuso al mondo, a “Dormi”, il braccialetto-software medico con un algoritmo di intelligenza artificiale per la misurazione e l’analisi dei dati del sonno che verrà presentato a Villa Bertelli.

La Dott.ssa Ilaria Genovesi, psicoterapeuta, parlerà dei percorsi da intraprendere utili a tutti coloro, singoli, adulti, coppie, famiglie che vogliono basare la propria vita sulla salute e sul benessere psichico. Lo psicoterapeuta ha il compito di avviare e accompagnare le persone in un cammino il cui scopo è quello di sentirsi “comodi nel proprio essere” e nei rapporti con gli altri. Il racconto della Dott.ssa Genovesi servirà a conoscere quali sono tutte quelle situazioni che sono fonte di stress nella vita quotidiana e i comportamenti che creano “mal-essere”, in modo da costruire una reale consapevolezza della propria personalità e del proprio vivere che abbia come obiettivo finale quello di migliorare la vita quotidiana.

La Dott.ssa Laura Bazzichi, reumatologa, è una specialista molto conosciuta, nell’incontro di Villa Bertelli si concentrerà sull’importanza di uno stile di vita sano per la salute e il benessere generale, sul ruolo di una corretta alimentazione, sul valore, imprescindibile, dell’attività fisica regolare e della gestione dello stress nella prevenzione e nel trattamento di malattie reumatiche che, oggi, sono sempre più diffuse, ma si possono prevenire e, soprattutto, si possono curare con un approccio multidisciplinare che vede l’uso della stimolazione magnetica transcranica, l’ozono terapia sistemica, le tecniche di rilassamento e gli interventi comportamentali cognitivi.

A tutti i partecipanti verrà data in omaggio una copia della rivista appena uscita “San Rossore Informa” dedicata al tema dello stress con numerosi approfondimenti di medici e specialisti.

L’incontro è ad ingresso libero ed è possibile prenotarsi al 0584 787251

Last modified: Luglio 29, 2024