ACQUE, estensione del disservizio idrico a San Miniato, problemi anche a San Miniato Basso

SAN MINIATO – In merito al guasto alla rete idrica avvenuto questa mattina nel comune di San Miniato, Acque informa che, oltre alle mancanze d’acqua a Corazzano e ai problemi di bassa pressione in via Maremmana, il disservizio ha interessato anche San Miniato Basso, Roffia, Isola, Ontraino e La Scala, con abbassamenti della pressione e possibili mancanze d’acqua ai piani più alti.

L’intervento di riparazione è in corso e il ripristino del servizio è ora previsto per le ore 17.30. Durante il ripristino, si potrebbero verificare fenomeni di intorbidamento dell’acqua, che dovrebbero risolversi nelle ore successive.

Acque si scusa per i disagi e ricorda che per ulteriori informazioni o aggiornamenti è possibile contattare il numero verde gratuito 800 983 389.

