Cartolibreria “Il Birillo”, 30 anni di passione e servizi di qualità sul litorale pisano

La Cartolibreria “Il Birillo” nasce nel 1994 nella Località di mare di Marina di Pisa, grazie al suo primo ed unico titolare Luca Ravagni, che in 30 anni ha costruito mattoncino per mattoncino un’attività camaleontica, dalle mille idee, sfaccettature e risorse, tanto che dalla prima sede in via Cagliaritana, la Cartolibreria “Il Birillo” si è dovuta spostare nel 2004 in via Pietro Moriconi, per gestire in un fondo più spazioso e moderno, tutti i progetti che aveva in cantiere. Dal carattere impavido come “uno scoglio”, non a caso per la località in cui è nata, la Cartolibreria “Il Birillo” non ha mai temuto i tempi che corrono e le mode che cambiano, in quanto ha saputo adattarsi e trasformarsi, arrivando negli anni ad offrire una vastissima possibilità di servizi volti a semplificare le attività quotidiane del cittadino: quindi, non solo cartoleria, libreria scolastica e negozio di giocattoli, ma molto altro ancora.

I tantissimi progetti non si fermano, anzi prendono sempre più forza, tanto che nel 2013 nasce il secondo punto vendita a pochi km dal primo e sempre sul mare, nella Località di Tirrenia, in viale del Tirreno; seguito poi nel 2022 dal terzo punto vendita, questa volta solo stagionale, nella Località di Marina di Vecchiano, specializzata principalmente in articoli da mare. Una cosa è certa, il Sig. Ravagni ha sempre avuto l’esigenza e la passione di contribuire ai servizi utili ed essenziali per il cittadino, cercando le sfide e superandole a sua volta, senza fermarsi davanti ai sacrifici; una determinazione che lo ha portato a diventare non solo imprenditore di se stesso, ma anche punto di riferimento per la comunità cittadina e faro per i colleghi che come lui hanno intrapreso questo genere di attività, acquisendo nel 2021 la carica di Presidente del gruppo Edicole e Cartolibrerie della Confcommercio di Pisa. Ultimo, ma non meno importante, l’appena nato quarto punto vendita online, dove è possibile trovare tutti gli accessori per la scuola.

Questo pomeriggio ho avuto il piacere di parlare con il Sig. Luca e farmi raccontare i momenti significativi di questi 30 anni di attività, comprese anche delle piccole curiosità sul suo successo.

Intervistatore: Buon pomeriggio Sig. Luca, da chi e perchè nata l’idea della cartolibreria?

Luca Ravagni: “Prima di rilevare la cartolibreria ne ero cliente, in quanto lavoravo come impiegato in una ditta che acquistava proprio da questa; poi ho deciso nel ’94 di prenderla perché a quel tempo i titolari erano due cognati che avevano deciso di venderla”.

Intervistatore: Com’è arrivata l’esigenza di aprire anche altri 2 punti vendita?

Luca Ravagni: “Nel 2013 si era liberato un punto vendita in centro a Tirrenia e quindi l’abbiamo preso al volo, senza pensarci troppo, e abbiamo fatto bene”.

Intervistatore: I punti vendita hanno tutti lo stesso nome?

Luca Ravagni: “Assolutamente sì, Il Birillo di Marina di Pisa, Il Birillo di Tirrenia e Il Birillo di Marina di Vecchiano”.

Intervistatore: I quattro punti vendita presentano più o meno gli stessi articoli e servizi?

Luca Ravagni: “Il primo punto vendita di Marina di Pisa è il più grande ed ha tutto e di più, dalla cartoleria, alla libreria scolastica, ai giochi, alla telefonia fissa e mobile, ai servizi Mooney, ai servizi posta come il pagamento di bollettini all’invio/ricezione di un pacco, all’attivazione dello Spid, il pagamento della Pay tv, l’acquisto del telepass, l’edicola, i libri, ecc…; il secondo punto vendita di Tirrenia, seppur più piccolo, ha più o meno gli stessi articoli e servizi del primo, ed entrambi hanno anche accessori da mare naturalmente; mentre il terzo punto vendita a Marina di Vecchiano ha solo articoli da mare, edicola e libri, ma lo definirei più un bazar da mare, dove si può trovare veramente di tutto per la spiaggia; il quarto online ha invece solo articoli per la scuola, dagli zaini, agli astucci, alle borracce, ecc; al momento è in costruzione, ma per la fine di agosto sarà completato offrendo una gamma di prodotti veramente molto vasta”.

Intervistatore: La nascita di ogni punto vendita vi ha comportato anche l’assunzione di più dipendenti?

Luca Ravagni: “Si, abbiamo due ragazze stagionali perché in estate il flusso aumenta chiaramente”.

Intervistatore: Avete mai avuto l’idea di aprire anche in centro città?

Luca Ravagni: “Sono nato a Marina di Pisa e quindi mi faceva piacere rimanere; poi la mia tipologia di negozio si sposa meglio in un paese, anziché con la città”.

Intervistatore: Con la “onnipresenza” dei grandi marketplace come Amazon, che futuro prevedete per il vostro negozio online?

Luca Ravagni: “Il negozio online è ancora acerbo, deve crescere; Amazon è un concorrente tosto, ma a noi le sfide piacciono, altrimenti non saremo qui a parlare di 4 punti vendita realizzati in 30 anni”.

Intervistatore: La cartoleria, le riviste, i giochi, già da diversi anni si trovano anche nei supermercati, così come la prenotazione dei libri scolastici; per non parlare poi dei negozi dei cinesi che hanno di tutto e a prezzi stracciatissimi; come siete riusciti a mantenervi un buon giro di clienti nonostante questa feroce concorrenza?

Luca Ravagni: “Non servono grandi strategie, ma piuttosto la semplice e sempre vincente gentilezza, cortesia, disponibilità ed efficenza, che da sempre contraddistinguono tutti i negozi di prossimità, dove le persone si sentono accolte, considerate, ascoltate in base alle necessità che hanno; ed è così che si costruisce il requisito più importante, quello dell’empatia tra commerciante e cliente, e che poi a sua volta tramanderà ai figli la scelta di servirsi dal negozio di fiducia”.

Intervistatore: Ad oggi la sola edicola purtroppo è in “via di estinzione”; da Presidente del gruppo Edicole e Cartolibrerie della Confcommercio di Pisa, cosa state facendo per interrompere o quantomeno frenare questa tendenza?

Luca Ravagni: “L’edicola da sola non resiste più, deve offrire anche altri servizi; e insieme alla Confcommercio cerchiamo di risollevare chi non vuole chiudere la propria edicola, dandogli il massimo supporto sia a livello organizzativo che economico, facendoli avere contributi a fondo perduto”.

Intervistatore: Tra il libro cartaceo e l’ebook, chi vince?

Luca Ravagni: “L’ebook non è decollato; per gli amanti della lettura vincerà sempre il buon vecchio libro, sia dal punto di vista visivo, olfattivo e naturalmente del tatto”.

Intervistatore: La Confcommercio di Pisa ha omaggiato il suo lavoro e la sua attività, consegnandole una targa di riconoscimento per l’eccellente contributo offerto alla comunità e al territorio per 30 anni. Cosa è stata per lei ricevere quella targa?

Luca Ravagni: “É stato un gesto importantissimo! La soddisfazione e la gratificazione di tanti anni di lavoro fatti di sacrifici ripagati da chi è venuto all’evento, dai colleghi, dalle istituzioni pisane, ai mass media, ai clienti storici passati anche solo per un saluto, alle tante telefonate, ai fiori; è stato un grandissimo riconoscimento. Solo per citarne qualcuno, ci tengo nuovamente a ringraziare il Presidente e il Direttore di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi e Federico Pieragnoli, insieme all’Assessore al Commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini”.

Intervistatore: Avete anche un angolo dedicato alla bigiotteria?

Luca Ravagni: “Sì, abbiamo accessori artigianali come orecchini, collane, bracciali e anelli, fatti in argento da una ditta di Vicenza”.

Intervistatore: Vi dedicate ad allestire eventi speciali con Balloon Artist; avete una o più persone specializzate che si recano sul posto a svolgere il servizio?

Luca Ravagni: “Sì, è un servizio che va molto negli ultimi anni e a cui abbiamo pensato di dedicarci, acquisendo un buon riscontro, quindi abbiamo una persona specializzata in questo”.

Intervistatore: Avete nuovi progetti per il futuro?

Luca Ravagni: “Al momento puntiamo a terminare il quarto negozio online che per la fine di agosto dovrebbe essere ricco di tutto quello che occorre per la scuola, la cosiddetta cartoleria scolastica”.

Siamo giunti al termine dell’intervista, la ringrazio moltissimo Sig. Luca per averci dedicato un po’ del suo tempo, raccontandoci del suo impegno professionale che da 30 anni svolge in maniera scrupolosa, puntando sempre a rinnovarsi e a cercare di fornire ai propri clienti una vasta scelta di possibilità. Le auguro una buona giornata e buon lavoro!

