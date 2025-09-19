Carpe diem uno die ante – cogli l’attimo, ma con un giorno d’anticipo: 20 settembre

Cogli l’attimo con un giorno d’anticipo: la macchina del tempo per sapere cosa fare il giorno dopo a Pisa.
di Leonardo Miraglia
Premessa doverosa: ad ogni appuntamento sarà apposto un avviso di maltempo se previsto dalle informazioni elaborate dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare e pubblicate sul sito www.meteoam.it.
Adesso passiamo a elencare cosa ci sarà da fare sabato 20 settembre a Pisa, sul mare ed in provincia (ma non troppo lontano); tenendo presente che non verrà inserito alcun evento che preveda costi ulteriori ad un pagamento di un biglietto per assistervi:
a Pisa (o nei dintorni più prossimi):
- dalle 15 alle 20, in occasione della settimana europea della mobilità, il Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi organizza: Giro-vagando per il museo! Attività per famiglie e bambini per un’età consigliata fra i 6 e gli 11 anni. Conoscete la storia della bicicletta? Venite a scoprirla giro-vagando tra le sale del Museo dove è allestita la mostra “Passa il Giro. Immagini e racconti di biciclette”. Al vostro arrivo vi verrà consegnata una piccola guida da compilare in autonomia che vi permetterà, attraverso divertenti giochi e quiz, di scoprire segreti e curiosità su questo iconico mezzo di trasporto. Evento gratuito senza prenotazione
- dalle 16 alle 19, al Nuvistorclub di via Coccapani 56 a Pisa si potrà ascoltare il preamplificatore Jepun di Bartolomeo Aloia
- dalle 16 alle 19:30, potremo partecipare al tour Pisa: affreschi, murales e birra! Il nostro sarà un viaggio a ritroso nella storia della pittura muraria: dai vibranti colori dei murales contemporanei fino ai solenni affreschi medievali. Partiremo dai pressi della Stazione Centrale per andare a scoprire una selezione di murales realizzati da noti artisti internazionali come Eduardo Kobra e Keith Haring. Il nostro cammino ci condurrà, passando dal Lungarno, al cuore di Piazza dei Miracoli. Qui ci attende una visita al meraviglioso Camposanto Monumentale, scrigno di uno dei più straordinari cicli di affreschi del Trecento e Quattrocento. Al termine del trekking urbano, per godere della luce calda del tramonto, ci recheremo presso la birreria Scaccomalto per un momento conviviale insieme! Prenotazione obbligatoria, evento con posti limitati. Per info: https://www.icamminatoriliberi.com/…/visita-guidata-a…/, Camilla: 3395997513 (solo whatsapp), icamminatoriliberiarte@gmail.com, www.icamminatoriliberi.com
- dalle 16:30 presso la gipsoteca di arte antica e antiquarium in piazza San Paolo all’Orto si terrà il Concerto di apertura dell’anno scolastico 2025/2026 della Società Filarmonica Pisana; lo spettacolo sarà a cura dei docenti che si esibiranno in formazioni cameristiche in un programma vario, che spazia da autori classici alla musica popolare, dalla musica da film e quelle per videogiochi
- dalle 16:30 alle 18:30 presso il Centro Yoga Sadhana Pisa di via Giunta Pisano 22 si terrà l’evento Drum’s ancestral inspiration pratica creativa basata sulla condivisione del ritmo. Co-creeremo insieme il ritmo lasciandoci trasportare dalle onde sonore ed energetiche dalla pratica ritmica a quella artistica: il centro diventerà un grande foglio sul quale poter disegnare liberamente, accompagnati da una facilitazione attenta e presente. Costo 25 euro, massimo 15 persone. Chiusura iscrizioni entro e non oltre le ore 21 di venerdì 19. Iscrizioni tramite form qui https://forms.gle/WfYeSD7PzpcG7K1T7 Oppure contatta Studio Yoga Sadhana 3703368112, Rachele 3491318847
- dalle 16:30 alle 19:30, visita guidata all’Oasi WWF – dune di Tirrenia e passeggiata verso il tramonto. All’interno del Parco Regionale Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli si trovano 24 ettari di dune e bosco retrodunale ricchi di vita. Durante il percorso avrete la possibilità di immergervi nei diversi ambienti che costituiscono il nostro litorale e di ammirare il panorama da una posizione privilegiata. Ci incammineremo poi lungo la spiaggia, per poi fermarci per conoscere le tartarughe marine. Info e prenotazioni: info@camminanti.it
- dalle 17 presso l’orto botanico di Pisa, Sabato botanico – botanica liquida: le piante acquatiche in orto botanico. Visita guidata su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili,prenotazione obbligatoria da effettuare entro le 12 di oggi, venerdì 19 settembre, scrivendo a: educazione.ortomuseobot@sma.unipi.it. Nella mail è necessario fornire un recapito telefonico. Costo: 10 euro a persona – gratuito minori di 6 anni
- dalle 17:30, in occasione della settimana europea della mobilità, si terrà la Notte bianca dello sport: in centro storico a Pisa saranno presenti oltre 150 tra stand e postazioni, presenziate da enti, gruppi e associazioni sportive pisane, con stand espositivi e attività dimostrative lungo tutto il percorso che si snoderà tra i lung’arni Gambacorti, Galilei, Pacinotti e Mediceo e lungo l’asse piazza XX Settembre e piazza Garibaldi, compresi il Ponte di Mezzo, largo Ciro Menotti, via degli Uffizzi, Logge dei Banchi e Logge di Palazzo Gambacorti
- dalle 18 presso il Palazzo della Carovana in piazza dei Cavalieri, per la Bright night – la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, si terrà la visita guidata Le opere del centro Pecci in Carovana. In un inedito dialogo con gli ambienti dell’edificio medievale rinnovato da Giorgio Vasari, sotto gli stemmi dei Cavalieri dell’Ordine di Santo Stefano, le opere d’arte contemporanea ora presenti nel Palazzo permetteranno di ripercorrere per casi esemplari le principali ricerche artistiche italiane dal tardo Novecento a oggi. Il percorso, guidato da Giorgio Di Domenico, si snoderà tra il primo e il terzo piano del Palazzo della Carovana. Ingresso gratuito su prenotazione
- dalle 18 presso la Domus Mazziniana, presentazione del libro Giornali prigionieri del prof. Giuseppe Ferraro. Dialogano con l’autore i professori Finelli, Cutulo, Stiaccini e Fruci
- dalle 18 presso la Sala Titta Ruffo del Teatro Verdi, per il Festival “Musica Perduta”, si esibirà il Quintetto Magnard ne I suoni dell’ardore
- dalle 20:30 con inizio spettacolo alle 21:00 per Futuri (im)possibili – il cinema della Normale in piazza dei Cavalieri, Metropolis di Fritz Lang. Sonorizzazione dal vivo di Matteo Bizzarri (SNS, Conservatorio Mascagni). Ingresso libero, in caso di pioggia il film sarà proiettato al cinema Arsenale
- il 20 settembre, Trevor Pinnock, per il festival Anima Mundi, sarà di nuovo con noi in Camposanto, formando un terzetto eccezionale con altri due concertisti di fama mondiale, il flautista Emmanuel Pahud e il violoncellista Jonathan Manson. Gran protagonista Johann Sebastian Bach, a 275 anni dalla morte
- dalle 21 presso il Parterre di San Giuliano Terme, Musica e comicità con StereoComics Cartoon cover band & Cosplay e Andrea Magini in Scusate se esito spettacolo comico-musicale. info: 050819368
- dalle 21 alle 00:30 presso il Cavallino Rosso di via Livornese 209 a Pisa, serata danzante Milonga al Cavallino Rosso
- dalle 22:30 alle 5 al Caracol Pisa in via Cattaneo 64 si terrà la Pisa techno calling. In questa serata inaugurale ospiteremo un pioniere della scena elettronica italiana: Franco Falsini
Fuori Pisa ma non al mare:
- dalle 18:30, presso lo spazio Torre dell’Orologio a Vicopisano, talk con Edwige Pezzulli, Con gli occhi verso il cielo. Un dialogo su noi e l’universo
- dalle 21 alla Torre del Soccorso a Vicopisano, Simone Tempia presenta il libro Vita con Lloyd
- dalle 21:15, nell’ambito del Pontedera Music Festival 2025, ultimo appuntamento presso l’Auditorium del Museo Piaggio di Pontedera, con Francesco Montanari in La metamorfosi di Kafka. Enigmatica, densa, surreale: l’opera più celebre dello scrittore praghese Franz Kafka, proposta con accompagnamento al violino per rendergli omaggio nei 100 anni dalla morte. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria a questo sito: www.museopiaggio.it
Sagre, feste e festival (a Pisa e provincia, ma non lontana):
- dal 18 settembre al 21 settembre, a Bientina in piazza Vittorio Emanuele II si terrà il Bientina Fish Festival; specialità di pesce cucinate al momento
- dal 18 settembre al 21 settembre, a Crespina Lorenzana si terrà la XXXII edizione della Festa del Volontariato organizzata dalla Misericordia di Cenaia
- dal 19 settembre al 20 settembre, dalle 17 alle 20 per il 19/9 e dalle 10 alle 20 per il 20/9, V edizione del Pontedera Cosplay, immagini ispirate a personaggi della cultura pop, ingresso libero
- il 20 settembre, per la III Festa di fine estate si terrà la cena in piazza della Repubblica a San Giovanni alla Vena a cui seguirà Oltre Laura, la tribute band di Laura Pausini. Per informazioni e prenotazioni, contattare via Whatsapp il 3356179542 (Matteo)
- il 20 settembre dalle 18 alle 24 al Campino di Molina di Quosa, frazione di San Giuliano Terme (Pi), si svolgerà la Festa di fine estate: grigliate, birra e intrattenimento live
- dal 20 settembre al 21 settembre, dalle 9 alle 19, presso il Centro Espositivo SMS di Pisa, torna la quarta edizione del Pisa Street Photography International Festival, per due giorni dedicati alla fotografia di strada, con mostre, talks e molto altro
- dal 20 settembre al 21 settembre a La Rotta, frazione di Pontedera, si terrà la XXXII edizione della Sagra del bombolone. L’evento avrà luogo in concomitanza con la Fiera dei fischi e delle campanelle, che raggiunge quest’anno la ragguardevole 117ª edizione. Tra i banchi del mercatino saranno in vendita fischi e campanelle prodotti dagli artigiani locali
Mostre (anche queste a Pisa e fuori Pisa):
- dal 14 febbraio 2025 al 15 febbraio 2026 dalle 9 alle 19, presso il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa alla Certosa di Calci sita in via Roma, sarà in esposizione la mostra Dinosauri, con oltre venti modelli, statici e dinamici, a grandezza naturale. I più grandi rettili mai vissuti tornano in vita dalle profondità del Mesozoico in una spettacolare mostra ospitata nei locali del Museo a Calci. Dettagliate ricostruzioni di dinosauri rappresentati in momenti chiave delle loro vite si fissano nella nostra fantasia come se davvero fossimo stati presenti
- dal 27 marzo al 2 novembre, la Chiesa di Santa Maria della Spina, gioiello del gotico pisano e uno dei luoghi più amati di Pisa, apre le sue porte ai cittadini e ai turisti. La chiesa sarà aperta e visitabile con questi orari: giovedì dalle 16 alle 19; venerdì dalle 16 alle 19; sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19; domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19; ingresso gratuito e, nel rispetto della sacralità del luogo, consentito solo con abbigliamento adeguato
- dal 19 aprile al 30 settembre, il Museo della Grafica (Palazzo Lanfranchi) presenta la mostra Passa il Giro. Immagini e racconti di biciclette, a cura di Alessandro Tosi, un suggestivo percorso tra arte e scienza dedicato alla storia e al fascino della bicicletta attraverso stampe, disegni, sculture, manifesti, fotografie e modelli storici. Orari dal 1 giugno al 30 settembre: lunedì dalle 16 alle 20; da martedì a venerdì, dalle ore 10 alle ore 20; sabato, domenica dalle ore 17 alle ore 20
- dal 16 maggio al 9 novembre presso il Museo Piaggio di Pontedera si può visitare la mostra Oggi sono il mare. In vacanza con la Vespa. Ispirata da un’immortale campagna pubblicitaria del 1982 – frutto della genialità di Gilberto Filippetti, Pico Tamburini e Tam Fagiuoli (Agenzia Leader) – offre un’esperienza immersiva alla scoperta del legame che, da sempre, unisce la Vespa e il mare, due perfette icone di libertà, avventura e bellezza
- dal 17 maggio al 30 ottobre, il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa ospita Biodiversità nel santuario dei cetacei, mostra fotografica temporanea. Attraverso pannelli esplicativi e straordinarie immagini subacquee, realizzate da alcuni dei più talentuosi fotografi italiani, i visitatori potranno lasciarsi sorprendere dalla bellezza del mondo sommerso e riflettere sull’urgenza di preservarlo
- dal 31 maggio al 9 novembre, Palazzo Blu è lieto di ospitare Sara Colaone. Storia e storie del ‘900 a fumetti, una mostra dedicata al fumetto italiano omaggiando Sara Colaone, una delle voci più significative del fumetto contemporaneo. Dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 20; ultimo ingresso un’ora prima della chiusura. Il biglietto d’ingresso alla mostra comprende la visita all’esposizione permanente di Palazzo Blu
- dal 6 giugno al 31 dicembre. Dopo quasi cinque anni la collezione del Museo degli Strumenti per il Calcolo torna alla Cittadella Galileiana, la sua storica sede, con un nuovo allestimento: la mostra Non solo calcolo – vita lavorativa e tempo libero prima dell’arrivo di Internet. Orario estivo (1 giugno – 30 settembre): dal lunedì al sabato 16 – 19
- dal 20 giugno al 21 settembre, l’Opera della Primarziale Pisana presenta la nuova mostra temporanea Dietro i simboli: bandiere dall’Islam e storie dal mare nella Toscana medicea, presso il Museo delle Sinopie in Piazza dei Miracoli
- dal 1 settembre al 31 ottobre, dalle 15 alle 18, presso la Cittadella Galileiana in via Bonanno Pisano 2, riapre la mostra Segreti del corpo. Un viaggio nell’anatomia umana attraverso la medicina e l’archeologia. La mostra propone un itinerario alla scoperta del corpo umano nei suoi aspetti morfologici e patologici, all’interno di una prospettiva storica attraverso reperti archeologici. Il visitatore è guidato alla scoperta dei segreti del corpo umano, evidenziando il ruolo che la città di Pisa ha avuto nella rivoluzione della conoscenza dell’anatomia grazie alla costruzione del Teatro Anatomico, voluto da Cosimo I dei Medici, nel quale Vesalio nel 1544 insegnò la pratica di dissezione dei cadaveri
- dal 3 settembre al 19 ottobre a Palazzo Senza Tempo in via Carraia 13 a Peccioli si potrà visitare la mostra del fumettista ed illustratore Lorenzo Mattotti, Un Fantastico Altrove. Un viaggio immaginifico che abbraccia le grandi storie fantastiche della letteratura, da “Hansel e Gretel” a “I Viaggi di Gulliver”, passando per “Freud”, “Pinocchio”, “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” e “The Raven”. Ogni tappa vuole essere una finestra aperta su un mondo che è al tempo stesso fiaba, simbolo e memoria, narrato con il suo tratto inconfondibile – forte ma leggero, dolce e imperativo
- dal 4 settembre al 28 settembre, la Chiesa della Spina ospiterà la videoinstallazione Nunc Stans. Eterno Presente di Nicola Raffaetà. La mostra, a ingresso libero, sarà aperta mercoledì, giovedì e venerdì dalle 16 alle 19; sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. L’installazione si articola in una selezione di opere di videoarte dedicate al tema della sacralità dell’istante, con uno sguardo che unisce spiritualità, arte classica e contemporaneità
- dal 5 settembre al 26 settembre, il Fortilizio della Cittadella ospiterà la grande mostra personale di opere di Alfredo Catarsini. Il Novecento di Catarsini. Dalla macchia alla macchina è il titolo della mostra itinerante dedicata al grande maestro viareggino. La mostra sarà visitabile il giovedì ed il venerdì dalle 16 alle 19; il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19; negli stessi orari sarà possibile accedere anche alla Torre Guelfa
- dal 6 settembre al 21 settembre, presso la scuola Nelson Mandela e Casa di Vero Pellegrini in viale di Boboli a San Giuliano Terme, Cent’anni di vero, mostra retrospettiva del pittore Vero Pellegrini. Per info: 050819368
- dal 10 settembre al 30 settembre, la Aorta Social Art Gallery in corso Italia a Pisa, ospiterà la mostra Ex Contactu. Reliquie di dolore, amore e piacere dell’artista Maria Gvardeitseva. La mostra Ex Contactu esplora come il corpo diventi sacro non attraverso il distacco o l’idealizzazione, ma attraverso l’esperienza emotiva diretta. Orari: tutti i giorni dalle 12 alle 20 Costo: 10€ (adulti), 8€ (12-18 anni), 5€ (bambini sotto i 12 anni)
- dal 13 al 20 settembre, a Palazzo Gambacorti si terrà Memoria e identità, mostra espositiva della Compagnia dei Balestrieri di Pisa. La mostra è visitabile dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 19:30
- dal 13 settembre al 24 settembre si terrà la trentesima edizione di ContempoART 2025 – Incontri con l’Arte Contemporanea, ospitata negli spazi della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea CentroArteModerna di Pisa (Lungarno Mediceo 26). L’evento, curato da Massimiliano Sbrana, segna un nuovo capitolo nel dialogo tra pubblico e arte contemporanea. Ingresso libero. Orari: 10-12:30/16-18:30 (feriali). Chiuso il lunedì
- dal 19 settembre al 12 ottobre al Bastione del Parlascio di Pisa, prende forma Uncoded, progetto che mette in relazione arte, digitale e linguaggi computazionali. Attraverso estratti video diffusi sui totem multimediali cittadini, Uncoded porta l’arte digitale nello spazio urbano come forma di comunicazione coordinata, a servizio della mostra internazionale Unframed – Verso una Nuova Realtà, nell’ambito della terza edizione di Vicine Distanze, dedicata quest’anno al tema dell’acqua
- dal 19 settembre al 6 gennaio 2026 torna la mostra archeologica Dimore Eterne. I tumuli etruschi delle Colombaie di Volterra in una nuova veste espositiva nella suggestiva cornice della Gipsoteca di arte antica e antiquarium di Pisa in piazza San Paolo all’Orto, 20
Le info sulle sagre sono tratte dal sito www.sagretoscane.comLast modified: Settembre 18, 2025