L’Effemeride Pisana del 19 settembre 2025

Written by Leonardo Miraglia• 6:15 am• Nuova Categoria, Attualità, Cultura, Pisa, TOP NEWS HOME PAGE

di Leonardo Miraglia

Venerdì 19 settembre 2025, il sole sorge alle 7 e tramonta alle 19:23, le ore di luce solare sono 12 e 23 minuti

Oggi è il 212mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è la giornata di:

Giornata internazionale del parlare come un pirata

Festa nazionale d’indipendenza di Saint Kitts e Nevis

Santo del giorno:

San Gennaro vescovo e martire

Protettore dei donatori di sangue e degli orafi

Patrono della Campania e di Napoli, Torre del Greco, Afragola, Ercolano, Somma Vesuviana, Cercola, San Gennaro Vesuviano, Cervinara, Folignano ed altri comuni

Invocato contro le coliche ed i dolori intestinali e anche contro le eruzioni vulcaniche

Napoli? III sec. – Pozzuoli, 19 settembre 305

Gennaro era nato a Napoli (?), nella seconda metà del III secolo, e fu eletto vescovo di Benevento, dove svolse il suo apostolato, amato dalla comunità cristiana e rispettato anche dai pagani. Nel contesto delle persecuzioni di Diocleziano si inserisce la storia del suo martirio. Egli conosceva il diacono Sosso (o Sossio) che guidava la comunità cristiana di Miseno e che fu incarcerato dal giudice Dragonio, proconsole della Campania. Gennaro saputo dell’arresto di Sosso, volle recarsi insieme a due compagni, Festo e Desiderio a portargli il suo conforto in carcere. Dragonio informato della sua presenza e intromissione, fece arrestare anche loro tre, provocando le proteste di Procolo, diacono di Pozzuoli e di due fedeli cristiani della stessa città, Eutiche ed Acuzio. Anche questi tre furono arrestati e condannati insieme agli altri a morire nell’anfiteatro, ancora oggi esistente, per essere sbranati dagli orsi. Ma durante i preparativi il proconsole Dragonio, si accorse che il popolo dimostrava simpatia verso i prigionieri e quindi prevedendo disordini durante i cosiddetti giochi, cambiò decisione e il 19 settembre del 305 fece decapitare i prigionieri.

E’ accaduto il 19 settembre:

1187 – Saladino inizia l’Assedio di Gerusalemme

1356 – Gli inglesi sconfiggono i francesi nella battaglia di Poitiers

1778 – Il Congresso continentale approva il primo bilancio degli Stati Uniti

1783 – I fratelli Montgolfier presentano l’aerostato detto “ad aria calda” che viene innalzato alla presenza del re Luigi XVI, nei Giardini di Versailles. L’aerostato prende poi il nome di mongolfiera

1900 – Butch Cassidy e Sundance Kid compiono la loro ultima rapina assieme

1926 – Viene inaugurato lo Stadio Giuseppe Meazza di Milano con un derby meneghino vinto 6-3 dall’Inter sul Milan

1934 – Bruno Hauptmann viene arrestato per l’assassinio di Charles Lindbergh Junior

1936 – Viene inaugurato ufficialmente l’aeroporto Luigi Ridolfi di Forlì, allora il più grande aeroporto militare d’Italia

1939 – A seguito del Patto Molotov-Ribbentrop Vilnius, attuale capitale della Lituania, è invasa dall’Armata Rossa

1940 – Nell’ambito della battaglia d’Inghilterra l’Operazione Leone marino viene rimandata indefinitamente

1941 – Nell’ambito dell’Operazione Barbarossa ha fine la battaglia di Kiev con la presa da parte della 1. SS-Panzer-Division “Leibstandarte SS Adolf Hitler” e 2. SS-Panzer-Division “Das Reich” della città

1942

Seconda guerra mondiale: la 6. Armee della Wehrmacht, al comando del generale tedesco Friedrich Paulus, raggiunge il centro della città di Stalingrado: ha inizio la battaglia di Stalingrado

Seconda guerra mondiale: l’Operazione Agreement si conclude con una netta vittoria delle forze dell’Asse

1952 – Gli USA vietano il rientro a Charlie Chaplin cittadino britannico residente negli USA, dopo un viaggio in Inghilterra

1955 – Juan Domingo Perón viene deposto in Argentina

1957 – Primo test sotterraneo statunitense di una bomba nucleare

1959 – Nikita Khruščëv non può visitare Disneyland per motivi di sicurezza (troppe persone mascherate)

1979 – Si disputa il Gran Premio Dino Ferrari, un GP di Formula 1 non valido per il Campionato Mondiale disputatosi in un’unica edizione all’omonimo Autodromo di Imola

1981

Simon & Garfunkel, tengono davanti a 500.000 spettatori il loro più famoso concerto a New York, il The Concert in Central Park da cui nascerà l’omonimo album dal vivo

Pino Daniele tiene un grande concerto in Piazza del Plebiscito a Napoli di fronte a duecentomila persone, accompagnato sul palco da Tullio De Piscopo, Joe Amoruso, Rino Zurzolo, Tony Esposito, James Senese, una formazione tutta partenopea che lo stesso anno partecipa al quarto album Vai mo’

1983 – Saint Kitts e Nevis ottengono l’indipendenza dal Regno Unito

1985 – Un devastante terremoto colpisce il Messico (8.1 scala Richter)

1991 – Viene scoperta, ai piedi del Similaun, la Mummia del Similaun da due coniugi tedeschi

1994 – Viene pubblicata la dimostrazione dell’Ultimo teorema di Fermat ad opera di Andrew Wiles

1995 – Il Washington Post pubblica il manifesto di Unabomber

2022 – A Londra si svolgono i funerali della regina Elisabetta II del Regno Unito, scomparsa il precedente 8 settembre nella residenza reale di Balmoral, in Scozia, all’età di 96 anni e dopo 70 di regno

La frase del giorno di Frate Indovino:

Gli anni son tristi assai per chi non spera mai

Nati il 19 settembre:

UMBERTO BOSSI

Politico italiano

α 19 settembre 1941

CARLO FRUTTERO

Scrittore italiano

α 19 settembre 1926 ω 15 gennaio 2012

WILLIAM GOLDING

Scrittore inglese, premio Nobel

α 19 settembre 1911 ω 19 giugno 1993

JEREMY IRONS

Attore inglese

α 19 settembre 1948

MARIANGELA MELATO

Attrice italiana

α 19 settembre 1941 ω 11 gennaio 2013

GIANCARLO SIANI

Giornalista italiano, vittima della camorra

α 19 settembre 1959 ω 23 settembre 1985

EMIL ZATOPEK

Campione ceco di atletica

α 19 settembre 1922 ω 21 novembre 2000

Deceduti il 19 settembre:

ITALO CALVINO

Scrittore italiano

α 15 ottobre 1923 ω 19 settembre 1985

JAKE LAMOTTA

Pugile statunitense

α 10 luglio 1922 ω 19 settembre 2017

SAN GENNARO

Vescovo, martire e santo cattolico italiano

α 21 aprile 272 ω 19 settembre 305

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT) L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0) I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Last modified: Settembre 18, 2025