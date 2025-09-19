Tornano in campo le squadre giovanili del Pisa Sporting Club: il programma del week-end

Al via l’avventura del Pisa Femminile al “Gaetano Scirea” di Arena Metato
PISA – Dopo il successo in casa dello Spezia la Primavera si prepara ad ospitare l’Empoli nel match clou del weekend.
Il “Pagni” di Peccioli ospiterà anche le sfide interne di Under 17, Under 16 e Under 15. Inizia anche l’avventura delle Juniores che ospiteranno il Barberino.
Campionato PRIMAVERA 2
Pisa-Empoli (sabato, ore 12.30)
Stadio “Pagni”, via XXV Aprile 6, Peccioli
Campionato UNDER 17
Pisa-Bologna (sabato, ore 15.00)
Stadio “Pagni”, via XXV Aprile 6, Peccioli
Campionato UNDER 16
Pisa-Parma (domenica, ore 14.30)
Stadio “Pagni”, via XXV Aprile 6, Peccioli
Campionato UNDER 15
Pisa-Parma (domenica, ore 12.30)
Stadio “Pagni”, via XXV Aprile 6, Peccioli
Campionato JUNIORES
Pisa-Barberino (sabato, ore 16.15)
Campo “Scirea”, via De Amicis, Arena Metato