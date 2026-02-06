Carnevale di Marina di Pisa: modifiche alla viabilità domenica 8 febbraio

Written by admin• 12:51 pm• Marina di Pisa

PISA – In occasione del Carnevale di Marina di Pisa “Le Fiabe”, in programma domenica 8 febbraio, la Polizia Municipale ha emesso un’ordinanza con provvedimenti temporanei di viabilità.

Dalle 14.30 alle 15.30 sarà disposta la sospensione temporanea della circolazione veicolare e ciclabile per il passaggio della sfilata in via Maiorca e piazza delle Baleari, dal’incrocio con via Maiorca a quello con via Minorca.

Dalle 14.00 alle 20.00 scatterà il divieto di circolazione e di sosta con rimozione coatta, inclusi i veicoli con contrassegno invalidi, nelle seguenti aree: braccetto sud di piazza delle Baleari, via della Repubblica Pisana, piazza Sardegna lato mare, via padre Agostino da Montefeltro (da piazza Sardegna a via Enrico Masca).

Durante le chiusure è previsto il senso unico alternato a vista nelle strade perpendicolari al lungomare e la sospensione della pista ciclabile del lungomare.

