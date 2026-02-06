ANMIC: formazione negli aeroporti di Pisa e Firenze per l’assistenza ai passeggeri con disabilità

Written by admin• 12:24 pm• Pisa, Attualità

PISA – Prosegue l’impegno della ANMIC per migliorare la mobilità e l’autonomia delle persone con disabilità nel trasporto aereo. Dopo l’appuntamento di novembre all’aeroporto di Firenze, il primo corso del 2026 si è svolto il 4 e 5 febbraio all’Aeroporto Galileo Galilei di Pisa, rivolto al personale addetto all’assistenza dei passeggeri con disabilità e a ridotta mobilità.

I corsi, realizzati in applicazione del Regolamento (CE) n. 1107/2006 e delle disposizioni ENAC, hanno visto la partecipazione di rappresentanti di ENAC e del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con un focus sulla multimodalità e sull’integrazione tra trasporto aereo e ferroviario.

ANMIC, presente al tavolo tecnico permanente ENAC sui diritti dei passeggeri a ridotta mobilità, ha inoltre partecipato agli incontri promossi da Toscana Aeroporti per la valutazione di infrastrutture e servizi dedicati.

«L’obiettivo è rendere i sistemi di trasporto sempre più inclusivi», ha dichiarato il presidente nazionale Nazaro Pagano, sottolineando la volontà di estendere le buone pratiche anche al trasporto su gomma e alle vie navigabili, oggi tra gli ambiti più critici per le persone con disabilità.

