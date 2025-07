Carcinoma midollare tiroide: studio pisano premiato in Usa e in Europa 

Written by Antonio Tognoli• 12:48 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Il Centro clinico endocrinochirurgico dell’Aoup consolida il proprio ruolo di polo di riferimento internazionale per la ricerca e la cura delle malattie endocrine, grazie a importanti riconoscimenti ottenuti in congressi all’estero, in questo caso dalle Unità operative di Endocrinochirurgia e di Endocrinologia 2 dell’Aoup, dirette rispettivamente da Gabriele Materazzi e Rossella Elisei.

La conferma arriva da due presentazioni che hanno posto l’accento sullo studio relativo al trattamento del carcinoma midollare della tiroide. Tale studio, intitolato ” Highly-selected sporadic, apparentemente unifocal cN0 MTC may benefit from unilateral Surgery. A proof of concept in a high-volume Institution “, suggerisce la possibilità di un intervento chirurgico unilaterale e quindi conservativo in pazienti selezionati affetti da carcinoma midollare della tiroide, nella sua forma sporadica. Questa ricerca, che sottolinea l’importanza di un’attenta selezione dei pazienti e l’esperienza di un centro ad alto volume come l’Aoup, apre nuove prospettive per trattamenti meno invasivi e più personalizzati, con potenziali miglioramenti per il benessere del paziente e nello sfruttamento delle risorse aziendali. L’importanza dello studio è stata riconosciuta a livello mondiale:

Gabriele Materazzi ha presentato lo studio come “podiumpresentation” all’American Association of Endocrine Surgeons (AAES) Annual Meeting tenutosi a Milwaukee, Stati Uniti. La selezione come “podiumpresentation” rappresenta un riconoscimento della rilevanza scientifica e dell’impatto clinico della ricerca, posizionandola tra le più significative del congresso.

In Europa, Leonardo Rossi ha portato lo studio al congresso dell’European Society of Endocrine Surgeons (ESES) a Izmir, Turchia. Qui, il lavoro ha ricevuto un ulteriore riconoscimento: il “Best Poster Presentation Award”.

Last modified: Luglio 7, 2025