“Capire per decidere”: incontro pubblico sui quesiti referendari

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’Associazione culturale Periphèria.

Giovedì 26 febbraio alle ore 17.30, presso la Sala Sammartino (via San Martino 63, Pisa), si terrà l’incontro pubblico dal titolo “Capire per decidere”, promosso dall’associazione culturale Periphèria.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini un momento di confronto e approfondimento sulle ragioni del Sì e del No, favorendo una scelta consapevole e informata.

«Come associazione culturale sentiamo il dovere di promuovere occasioni di dialogo e informazione – afferma Mary Ferri, presidente di Periphèria –. Molte persone incontrano difficoltà nel comprendere fino in fondo i contenuti e le implicazioni dei quesiti referendari. Inoltre, il clima di contrapposizione che spesso caratterizza il dibattito pubblico non aiuta i cittadini ad orientarsi serenamente».

Nel corso dell’incontro saranno affrontati sia gli aspetti giuridici e tecnici, sia i risvolti politici legati ai quesiti referendari.

Interverranno:

Per le ragioni del Sì

• Andrea Callaioli, avvocato

• Agnese Balducci, presidente dell’Assemblea Nazionale di +Europa

Per le ragioni del No

• Simone D’Ascola, giurista e ricercatore universitario

• Alessandra Nardini, assessora regionale

L’incontro è aperto alla cittadinanza.

