Primo doppio titolo Mainz–Pisa in Fisica: Lapo Moggi proclamato dottore magistrale

PISA – È stato proclamato dottore magistrale in Fisica il primo studente che ha completato il programma di doppio titolo Mainz–Pisa, promosso dalla Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) e dall’Università di Pisa. A raggiungere questo importante traguardo è Lapo Moggi, che conclude ufficialmente il percorso integrato tra i due atenei.

Attivo dall’anno accademico 2023/2024, il programma consente agli studenti della laurea magistrale in Fisica di seguire un itinerario formativo condiviso tra Pisa e Mainz, conseguendo al termine degli studi un titolo congiunto rilasciato da entrambe le università. Il diploma della JGU viene emesso in tedesco e inglese, mentre quello dell’Università di Pisa in italiano e inglese. Per Mainz il programma è coordinato dalla professoressa Concettina Sfienti, per Pisa dal professor Francesco Forti.

Nel novembre 2025 Moggi aveva già conseguito il titolo presso la JGU, discutendo la tesi “One-loop corrections to Soft Theorem in SCET Gravity”, sotto la supervisione del professor Matthias Neubert (JGU) e del professor Omar Zanusso (Università di Pisa). Con la proclamazione anche presso l’Ateneo pisano, il percorso di doppio titolo si completa ora formalmente.

Originario di Milano, Moggi si era trasferito a Pisa per la laurea triennale. Attualmente prosegue la sua carriera accademica a Mainz, dove è impegnato in un dottorato di ricerca su SCET QCD e fattorizzazione.

«Consiglierei sicuramente il percorso di doppio titolo, soprattutto a chi intende proseguire nell’ambito della ricerca», commenta Moggi. «A Mainz ho trovato un ambiente aperto e interculturale. Inoltre, ottenere due diplomi distinti rappresenta un valore aggiunto nel curriculum, utile per opportunità accademiche e professionali sia in Italia sia all’estero».

Il risultato rappresenta un primo, significativo traguardo per il programma Mainz–Pisa e conferma il valore strategico delle collaborazioni internazionali nella formazione dei giovani fisici.

